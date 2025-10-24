西岡德馬、若い頃は舞台に立つことが多かったがために言われたこと「テレビドラマに出ていれば…」

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(毎週土曜23:40 ～24:35)第3話に出演する西岡德馬のコメントが公開された。

  • 『介護スナックベルサイユ』場面カット

将棋界のレジェンド役

西岡德馬が演じるのは、全盛期には5つのタイトルを10年間守り続け、「史上最強の棋士」と呼ばれた二宮善幸。そんな将棋界のレジェンドが来店する日は、腕自慢の客が集まり、店内はさながら将棋道場に。

ベルサイユの客にも慕われ、周囲からは素晴らしい将棋人生を送ってきたかのように見える二宮だったが、 心の中には忘れることのできない一局があった。

それは45年前、天才と呼ばれた棋士・鴻池時夫(浦上晟周)に負けを喫してしまった名人戦でのこと。直後に鴻池が急逝したため、二宮はリベンジの機会を永遠に失ってしまう。名声を得てからも「鴻池が生きていたら、彼は大成しなかった」と言われてきた二宮の願いは、鴻池との再戦だった。

その対局の中、45年前の「一手」の真実が明らかになり…。

西岡德馬コメント

今年になって将棋の棋士役が続いていて、今回が三度目なんです。常に駒に触れて指に馴染ませていたので、指し方に棋士らしい所作が出ればと思いながら演じました。今回演じる二宮は、ずっと「あの時に、あの手を指していれば」と悔やんでいる役です。私は若い頃に舞台に立つことが多かったのですが、「テレビドラマに出ていれば、もっと早く顔が売れていたのでは」と言われたこともありました。でもこればっかりは分からないし、舞台での経験が糧となり、今の自分があります。同世代の皆さんにも、そんな風に振り返りながら見ていただければと思います。若い世代の皆さんにも、これからの人生をどう生きるかを考えるきっかけにしてくれたら嬉しいですね。

【編集部MEMO】
『介護スナックベルサイユ』は、今年3月に特別企画として2回にわたって放送され(※)、多くの反響を呼んだことから連続ドラマ化が決定した。(※2025年3月22日・29日放送。 主演・尾碕真花 出演 宮崎美子ほか)。店はどこにでもあるスナックのようにみえるが、介護士資格をもつスタッフが常駐するなど立派な介護現場だ。訪れる客の大半が要介護認定を受けているため、点滴をうったり、血圧を測ったり、リハビリをする客もいる。ビールは誤嚥を防ぐため、とろみ剤を混ぜて提供することもある。中でも注目は、上杉まりえ(宮崎美子)が、仕入れから担当している特製ワイン『ＳＥＥ ＹＯＵ ＩＮＭＹ ＤＲＥＡＭＳ』だ。飲めるのは生涯でたった一度、それもお一人さま一杯だけ。飲めば、会いたい人に会える“魔法のワイン”で、訪れる客を“人生最期の夢”へと誘っていく。夢を堪能した後には、それを象徴する料理が振る舞われ…。これが、道先案内のフルコースだ。

