旅をする人に寄り添う、エレガントで貴重な相棒｜RM 63-02 オートマティック ワールドタイマー

リシャール・ミルより、レッドゴールドとチタン製ケースを起用した新作モデル「RM 63-02 オートマティック ワールドタイマー」が発表された。本モデルは、時間と場所を超越する技術的複雑機構にリシャール・ミルらしいエレガントなエッセンスを加えた世界限定100本のモデルとなっており、ケースには優雅なレッドゴールドとチタンが採用されている。

【画像】時間と場所を超越する技術的複雑機構に、リシャール・ミルらしいエレガントなアプローチを採用した新作（写真8点）

最も注目すべき点はワールドタイマー機構の再解釈している点。いままでのモデルではリューズやプッシュボタンで時刻を調整していたのに対し、本機能を回転ベゼルに直接配置しているのである。リシャール・ミルのムーブメントとケーシングのエンジニアが協力することで実現した新しい機構である。

本機構では、ボールベアリングで支えられたマイクロブラスト加工の5Nレッドゴールド製ベゼルを軽く回すだけで都市を選択することができ、瞬時に目的のタイムゾーンに切り替えることが可能。その上、ベゼルに組み込まれた歯車が連動し、12時位置の都市の現地時間に調整すると同時に、ベゼル上の残り23都市の時刻も更新する。

さらに、24時間目盛りが刻まれたインナーベゼルにより、世界中の時刻が読み取れる他、ローズとバーガンディのツートーンディスクによって各タイムゾーンの時刻を自動調整してくれるのも嬉しいポイントだ。まさに旅する人に寄り添う腕時計である。