水戸ホーリーホックは24日、「アカデミー所属選手への対応についてのお願い」と題した声明を発表した。

クラブからの報告によると、現在水戸では、トップチームのホームゲーム開催時やSISファシリティ（※水戸市のサッカーグラウンド／アカデミー所属選手の活動拠点）などでの試合開催時において、アカデミー所属選手（ジュニア～ユース）への不適切な接触行為や言動が確認されているという。一部では、選手への執拗なつきまといや接触、さらには飲酒をした状態での暴言・暴力行為も報告されているようだ。

水戸はこれらの行為を「選手の安全および健全な育成環境を著しく損なう事態」として非難。次のような言葉で、アカデミー所属選手への対応についてのルール遵守を呼びかけた。

「アカデミー所属選手は、アマチュアであり、かつ学生であるという立場を考慮し、ファンサービス対応（写真撮影・サイン・プレゼントの受け取りなど）は一切行っておりません」

「アカデミー所属選手が安心してサッカーに打ち込める環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。もし、上記ルールをお守りいただけない場合には、ご退場や今後の入場をお断りする場合がございます。また、そういった行為をお見掛けになった際には近くのスタッフへお伝えいただけますと幸いです」

「これからの水戸の未来を背負っていくアカデミーの選手たちが、健やかに成長できるよう、温かいご声援を賜りますようお願い申し上げます」

