アーセナルがU－19イングランド代表FWマックス・ダウマンと奨学金契約を締結したようだ。23日、イギリスメディア『アスレティック』が伝えている。

ダウマンは2009年12月31日生まれの現在15歳。プレシーズンからミケル・アルテタ監督率いるトップチームに帯同すると、右ウイング（WG）を主戦場に2つのPKを獲得するなど存在感を放ち、8月下旬には史上2番目の若さとなる「15歳7カ月23日」でプレミアリーグデビューを飾った。出番こそ限られているものの、トップチームのベンチに座ることも多く、各国の代表選手らと日々トレーニングを重ねている。

報道によると、アーセナルはクラブの未来を担うであろう“超新星”と奨学金契約を締結したとのこと。奨学金契約とはプロサッカーを目指す選手にとっての大きな節目と言われており、ダウマンも本格的なプロキャリアへの大きな一歩を踏み出したことになる。さらに、アーセナルは同選手が17歳になる2026年12月31日にプロ契約を発効できるよう準備を進めており、諸々の条件に関する交渉はすでに最終段階に到達しているようだ。

他クラブからより有利な条件の契約が提示される可能性もあったが、生粋のアーセナルサポーターの家庭に生まれたダウマンは『エミレーツ・スタジアム』でキャリアを続けることを望んでいる模様。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アルテタ監督ならびにクラブ上層部は、ダウマンとのプロ契約締結はアーセナルの長期的プロジェクトにおける重要事項と捉えているという。



今夏にはアカデミー出身のイングランド代表DFマイルズ・ルイス・スケリー、U－21同国代表MFイーサン・ヌワネリと新たな長期契約を締結したアーセナル。15歳の“超新星”の長期的な将来も確保することとなりそうだ。