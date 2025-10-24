「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われ、計116人の選手がNPBへの切符を掴んだ。各球団、課題となる部分を補強する意図が見え、注目の選手も多く指名を受けた。ここでは、今回指名された選手を紹介するとともに、セ・リーグ6チームのドラフトを総括する。

阪神タイガース

阪神タイガースの藤川球児監督

佐藤輝明のメジャー移籍に備え、強打の野手獲得が予想された阪神タイガース。今ドラフトでは3位まで大学生野手を指名するなど、狙い通りのドラフトになったと見ていいだろう。

ドラフト1位で指名したのは、今ドラフトの目玉であった内野手・立石正広（創価大）。北海道日本ハムファイターズ、広島東洋カープと3球団競合となったが、見事に藤川球児監督が引き当てた。

立石は創価大で、首位打者、最多本塁打など多くのタイトルを獲得。「アマチュアNo.1スラッガー」とまで呼ばれるようになった。

阪神に正式入団となれば、佐藤輝を外野に回すことも可能だろう。また一人、王者に強力な戦力が加わることになりそうだ。

続く2位で指名したのは、こちらも前評判の高かった内野手・谷端将伍（日本大）。3年春・秋には2季連続で首位打者に輝くなど、チームにほしい右の強打者として活躍が期待される。

3位で指名したのは、筑波大の岡城快生。俊足が魅力の外野手で、3年秋・4年春にベストナインを受賞した。近本光司の後釜候補としても、期待がかかる。

4位で名が呼ばれたのは、神村学園のエース・早瀬朔だ。最速150キロ超のストレートには力があり、地元・兵庫出身という意味でも期待がかかる。

5位で指名を受けたのは、オイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都。高校時代、甲子園で奥川恭伸（ヤクルト）と投手戦を繰り広げたことで話題になった。今季は23試合登板で12勝4敗、防御率2.60でイースタン4冠に輝くなど、チームの強力先発陣に加わりたい。

育成1位で指名されたのは、東京農業大北海道オホーツクの神宮僚介。右のサイドハンドから140キロ代のストレート、スライダーを繰り出す。

育成2位で指名された山崎照英（兵庫ブレイバーズ）は、俊足が魅力の外野手。独立リーグでは昨年、今年と2年連続で盗塁王に輝き、守備範囲の広さも強みだ。

野手を補強する意図が、明確に伺えた阪神の指名。その中でも将来性の高い早瀬、即戦力級の能登を指名するなど、バランスの取れたドラフトとなった。

横浜DeNAベイスターズ

横浜DeNAベイスターズの相川亮二監督

今季、先発の柱となったアンドレ・ジャクソン、アンソニー・ケイの流出の備え、先発陣の補強が予想された横浜DeNAベイスターズ。しかし、今ドラフトでは内野手の指名が目立った。

ドラフト1位で指名したのは、スタンフォード大の佐々木麟太郎。場内がどよめきに包まれる中、福岡ソフトバンクホークスも指名し、競合となった。

結果はソフトバンクは交渉権を獲得したが、外れ1位で青山学院大の内野手・小田康一郎を指名。リーグ戦では一塁手としてベストナインを3回受賞しているが、三塁も守れる。宮﨑の後釜としても期待がかかる。

2位で指名したのは、東洋大の右腕・島田舜也だ。150キロ超のストレート、落差のあるフォークも特徴だ。地元・横浜で輝きを放てるか。

3位で指名を受けたのは、東洋大の内野手・宮下朝陽。DeNAにとっては貴重な、長打を打てる右の内野手だ。遊撃のレギュラー争いに、割って入りたい。

4位で指名された片山皓心（Honda）は、緩急が持ち味の起用なサウスポーだ。DeNAは先発・リリーフともに左腕が不足しており、いずれの起用法でも貴重な存在となり得る。

5位指名を受けた成瀬脩人（NTT西日本）は、強肩が持ち味の内野手だ。二遊間を守れる守備力で、即戦力として期待がかかる。

育成1位で指名したのは、京都国際の内野手・清水詩太だ。2024年夏の甲子園では優勝を経験し、今夏の甲子園でも4番に座った。今後の成長が楽しみな素材だ。

投手指名が思いのほか少なかったが、小田や島田を筆頭に、投打で楽しみな逸材を指名した。

読売ジャイアンツ

読売ジャイアンツの阿部慎之助監督

先発サウスポーは無論、岡本和真の後釜など、野手も獲得したかった読売ジャイアンツ。今ドラフトでは支配下で投手3名・野手3名を指名し、バランスの取れたドラフトとなった。

公言通り、1位では鷺宮製作所の竹丸和幸を指名。他球団からの指名はなく、一本釣りに成功した。最速は150キロを超え、制球力にもある即戦力サウスポー。新たな先発左腕として、ルーキーイヤーからローテーション入りが期待される。

2位指名した早稲田大の田和廉は、150キロ超の直球を放る右腕。サイドハンド気味の投法でストレート、シンカーなどを投じ、即戦力の逸材だ。

3位で指名されたのは、亜細亜大の左腕・山城京平だ。身長174cmとやや小柄ながらも、トルネード気味の投法で威力抜群のストレートを放る。コントロールに課題はありながらも、将来性の高い投手だ。

4位指名を受けたのは、中央台の外野手・皆川岳飛。大学では3度のベストナインに輝き、俊足のみでなく、長打力もある強打者だ。

5位指名されたのは、内野手の小濱佑斗（沖縄電力）。俊足が光り、打率も残せる好打者だ。内野手争いに、割って入れるか注目だ。

6位指名を受けたのは、浦和学院の内野手・藤井健翔。「浦学のジャッジ」とも呼ばれ、長打力が光る大型スラッガーだ。将来的には、岡本のような存在になり得る逸材だろう。

育成1位で指名されたのは、サウスポーの冨重英二郎。神奈川フューチャードリームスからは初となる、NPB指名を受けた。最速は150キロを超え、早い段階で支配下登録を勝ち取りたい。

育成2位の林燦（立正大）は、150キロ超のストレートを投じる本格派右腕。今春は二部リーグながらも、9試合登板で防御率1.08と好投した。

育成3位で指名された松井蓮太朗（豊橋中央）は、今夏の甲子園に出場し、記憶に新しいファンも多いだろう。巨人の捕手はやや高齢化が進んでおり、まずは支配下奪取を狙いたい。

育成4位で指名されたのは、左腕の河野優作（愛知学院大）。大学では1年春から登板し、最多勝やベストナインを獲得している。

育成5位で指名された知念大成（オイシックス）は、昨年のイースタン首位打者に輝いた好打者だ。今季も116試合出場で打率.286、9本塁打、56打点をマーク。”安打製造機”として、主戦力となっていきたい。

サウスポーは無論、6位で藤井を指名するなど、補強ポイントを中心に指名した巨人。充実したドラフトになったと言えるだろう。

中日ドラゴンズ

中日ドラゴンズの井上一樹監督

得点力不足に悩む一方、大野雄大、松葉貴大 、涌井秀章と先発の主力が高齢化している中日ドラゴンズ。また、来季は上林誠知、清水達也などが国内FA取得が予想されるため、投手・野手ともに満遍なく指名した印象だ。

ドラフト1位では青山学院大の中西聖輝を指名し、見事一本釣りに成功した。最速150キロ超のストレートのほか、スライダーなどの変化球も抜群の右腕。即戦力先発として、1年目から活躍が期待される逸材だ。

2位では、東北福祉大の櫻井頼之介を指名。身長175cmとやや小柄ながらも、威力のあるストレートを投じる本格派右腕だ。ドラフト1位の中西と同様、1年目から先発として活躍したいところだ。

3位では、徳島インディゴソックスの篠崎国忠を指名。修徳高時代から注目されており、身長197cmから投じられる155キロ超の直球は魅力だ。先発のみでなく、ブルペン強化にもうってつけの存在だ。

4位で指名されたのは、明秀日立高の外野手・能戸輝夢。俊足巧打の左打者で、将来的なリードオフマン候補となる存在だ。

5位では、東北福祉大の新保茉良を指名。大学では3年秋からリーグ戦に出場し、今春はベストナインに輝くなど、堅実な守備力が光る内野手だ。

6位では、東洋大の花田旭を指名した。身長187cmという恵まれた体格を持ち、右の主砲候補として期待がかかる。

育成1位では、オイシックス新潟アルビレックスBCの牧野憲伸を指名。今季は主にリリーフとして41試合に登板し、防御率2.90をマークした。チームに貴重な左腕リリーフとして、支配下奪取を目指したい。

育成2位では、掛川西の内野手・石川大峨を指名。身長187cmのパンチ力が光る大型三塁手で、育成次第では面白い存在になるだろう。

育成3位で指名されたのは、愛媛マンダリンパイレーツの三上愛介。強肩が光る左の外野手で、”岡林2世”のような存在になりたい。

投手陣は無論、高卒外野手の能戸、ロマン砲の花田も指名した中日。バランスが取れたドラフトとなった。

広島東洋カープ

広島東洋カープの新井貴浩監督

今季は投打ともに苦戦し、来季は床田寛樹、島内颯太郎などの国内FA権取得も予想される広島東洋カープ。今ドラフトは、即戦力の指名が目立った。

公言通り、1位では立石正広（創価大）を指名。しかし、阪神タイガース、北海道日本ハムファイターズと競合となり、交渉権獲得には至らなかった。

外れ1位で指名したのは、仙台大の平川蓮。大学では本塁打王、打点王、盗塁王などのタイトルを獲得し、三拍子そろった右の外野手だ。両打ちという器用さも兼ね備えている。

2位で指名された齊藤汰直（亜細亜大）は、スケールの大きい右腕だ。威力あるストレートやフォークなどを武器に、即戦力先発として期待される。

3位指名された勝田成（近畿大）は、守備と打撃が光る内野手。大学では6度のベストナインに輝いた。主に二塁を守り、菊池涼介の後釜候補となりそうだ。

4位で指名されたのは、北海学園大の工藤泰己。150キロをゆうに超えるストレートは威力抜群で、先発のみでなく、クローザーとしても活躍できそうだ。

5位では、佛教大の赤木晴哉を指名。最速150キロ超の左腕で、大学では最優秀投手、ベストナイン、MVPを獲得した。若き左腕として、先発ローテーション入りに期待したい。

6位では、神村学園伊賀の西川篤夢を指名。俊足と強肩を兼ね備えた内野手で、高校では投手も経験した。高い野球センスで、将来のリードオフマン候補となる存在だ。

7位指名を受けた高木快大（中京大）は、最速150キロ超の本格派の右腕だ。右肘不調の影響で今秋は未登板に終わったが、リーグ戦では最多勝、MVPなど多くのタイトルを受賞。プロの舞台でも、輝きを放てるか注目だ。

育成1位で指名された小林結太（城西大）は、長打力のある捕手。育成2位の岸本大希（徳島インディゴソックス）は、俊足が光る内野手だ。

長打不足解消の部分で平川を1位指名し、3位で内野レギュラー候補として勝田を指名。チーム課題を補いつつ、世代交代も意識したドラフトに見えた。

東京ヤクルトスワローズ

東京ヤクルトスワローズの池山隆寛監督

投手陣の補強は無論、村上宗隆のメジャー挑戦もあり、長距離砲も補強したい東京ヤクルトスワローズ。今ドラフトでは上位で野手、下位で投手を補強した。

1位で法政大の松下歩叶を指名し、見事一本釣りに成功。松下は大学で3度のベストナインに輝き、大学日本代表も経験している大型三塁手。村上の後継者としても期待がかかる。

2位では、城西大の松川玲央を指名。身長183cmの体格を持ちながらも、俊足が光る内野手だ。将来のリードオフマンにもなる存在だろう。

3位で指名されたのは、創価大の山崎太陽。3年春からリーグ戦のマウンドに上がり、今春は6試合登板で防御率1.35をマークした。ヤクルトには大学の先輩・小川泰弘もおり、プロの世界でさらなる飛躍を果たしたい。

4位の増居翔太（トヨタ自動車）は、2度の指名漏れを経験していた中、ついに今ドラフトで指名を受けた左腕だ。140キロ中盤のストレートのみでなく、スライダー、チェンジアップといった変化球にもキレがある。

5位指名の鈴木蓮吾（東海大甲府）は、最速145キロ超のストレート投じるスリークォーター左腕だ。スライダーやカーブなどの変化球を持ち、将来性も高そうだ。

6位指名を受けた石井巧（NTT東日本）は、日本ハム・石井一成を兄に持つ内野手。主に遊撃を守り、正式入団となれば、兄弟でのプロ入りとなる。

7位で指名された飯田琉斗（ENEOS）は、最速150キロ超の本格派右腕。身長187cmという恵まれた体格を持つ。

育成1位で指名されたのは、左腕の小宮悠瞳（川崎総合科学高）。最速は140キロ台だが、今夏の神奈川県大会2回戦・湘南学院戦では9回2失点完投。将来が楽しみな素材型の投手だ。

今年は投手・野手の即戦力を指名しながらも、高校生投手といった素材型も交えた。チームでは山田哲人、ホセ・オスナなどがベテランの域に入りつつあり、世代交代の意図も垣間見えたドラフトとなった。

【了】