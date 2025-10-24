フライブルクの強化部門を統括するヨヘン・ザイアー取締役が23日、現地メディア『RTL』を通して、同クラブに所属する日本代表MF鈴木唯人の加入後公式戦初ゴールを祝福した。

フライブルクは23日、ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節でユトレヒトと対戦。試合は20分、スルーパスで元ドイツ代表DFクリスティアン・ギュンターが左サイドを抜け出すと、マイナスへの折り返しに鈴木が反応。ダイレクトでゴールネットを揺らし、フライブルクが先手を取る。前半終了間際の45分には元イタリア代表FWヴィンチェンツォ・グリフォが、公式戦2試合連続となる直接フリーキックを沈めた。フライブルクは2点のリードを守り切り、今リーグフェーズで2勝目を記録し、ここまでの成績を2勝1分とした。

ザイアー取締役は『RTL』を通して、鈴木の初ゴールに言及。「ユイトにとって素晴らしいことだね」と称賛しただけでなく、次のような言葉で、鈴木のこれまでの道のりを振り返るとともに、今後の活躍にも期待を寄せた。

「彼にとって、ブンデスリーガへの適応は決して容易なものではなかった。ただし、彼は学ぶ意欲を持ち、常に周囲の声に耳を傾けてきた。吸収力があり、批判を受け入れることもできる。きっと、これからも自ら道を切り開いていくだろう」

鈴木は今夏、デンマーク・スーペルリーガ（同国1部）のブレンビーから、最大800万ユーロ（約14億円）と報じられた移籍金でフライブルクへ完全移籍加入。ブンデスリーガでは開幕から2戦続けて、トップ下のポジションでスタメン出場していたものの、チームが2連敗を喫したこともあって、以降はベンチが主戦場に。それでも、今月19日に行われたブンデスリーガ第7節フランクフルト戦（2－2）で64分からピッチに立ち、公式戦7試合ぶりの出場を果たすと、ユトレヒト戦ではスタメンに抜擢。フライブルク加入後、公式戦出場5試合目にして、待望の初ゴールを奪っていた。

【ハイライト動画】鈴木唯人はゴールシーン以外も好機に絡む