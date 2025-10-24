夏川りみ「体重のかけ方」で声が出る!? 驚きの喉ケア理論　ベテラン歌手たちが証言する"声帯コントロール術"とは？

◆喉の強さの秘訣は「体重のかけ方」!?
本仮屋：（以前、夏川さんが他の媒体で受けた）インタビューで、「台北で2時間のコンサートを終えて、翌日また2時間以上の移動があったときの移動車で、ずっとカラオケをしていた」というエピソードを拝見しました。喉、強すぎませんか？
夏川：歌うことが大好きなんです。
本仮屋：今まで、「今日は声が出ないな……」というピンチはなかったですか？
夏川：なんとなく「無理かも……」と思ったときはあったのですが、本番でどうにか声が出た、ということはありました。
本仮屋：それは何かコツがあるのですか？
夏川：自分のなかで、「たぶん左の声帯かな？」と思ったときに、「だとしたら逆に体重をかけたらちょっと声が出るかな？」とか、いろいろやってみたんです。そうしたら声が出て（笑）。それをいろんな人に言うのですが、みんな信じてくれなくて。でも、佐藤竹善さん（SING LIKE TALKING）とか、根本要さん（STARDUST REVUE）は、「そういうのあるよね」と言ってくださったんです。「やっぱりあるんだ！」って思いました。声ってやはり楽器だから、何か不具合が出たときに、そういうことがあるのだろうと。
本仮屋：本当に喉が丈夫でいらっしゃるのですね。
夏川：はい、なんとか。親に感謝です。
本仮屋：私たちも、夏川さんのご両親に感謝します。こんな素晴らしい歌声を聴かせていただいて。
番組では他にも、海外でのライブ、変化した「沖縄」との向き合い方などについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：三菱地所レジデンス Sparkle Life
放送日時：毎週土曜 18:30～18:55
パーソナリティ：本仮屋ユイカ
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sparkle/
番組公式X：@SparkleLife4