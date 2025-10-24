夏川りみ「体重のかけ方」で声が出る!? 驚きの喉ケア理論　ベテラン歌手たちが証言する"声帯コントロール術"とは？

女優・本仮屋ユイカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「三菱地所レジデンスSparkle Life」（毎週土曜18:30～18:55）。9月20日（土）、27日（土）の放送ゲストは、歌手・夏川りみさん。いつものスタジオを飛び出して、東京・半蔵門にあるTOKYO FM内のラウンジ「JET STREAM（ジェット・ストリーム）」にて公開収録を実施しました。この記事では、自身の“喉”の強さについて語った27日の模様をお届けします。

◆喉の強さの秘訣は「体重のかけ方」!?

本仮屋：（以前、夏川さんが他の媒体で受けた）インタビューで、「台北で2時間のコンサートを終えて、翌日また2時間以上の移動があったときの移動車で、ずっとカラオケをしていた」というエピソードを拝見しました。喉、強すぎませんか？

夏川：歌うことが大好きなんです。

本仮屋：今まで、「今日は声が出ないな……」というピンチはなかったですか？

夏川：なんとなく「無理かも……」と思ったときはあったのですが、本番でどうにか声が出た、ということはありました。

本仮屋：それは何かコツがあるのですか？

夏川：自分のなかで、「たぶん左の声帯かな？」と思ったときに、「だとしたら逆に体重をかけたらちょっと声が出るかな？」とか、いろいろやってみたんです。そうしたら声が出て（笑）。それをいろんな人に言うのですが、みんな信じてくれなくて。でも、佐藤竹善さん（SING LIKE TALKING）とか、根本要さん（STARDUST REVUE）は、「そういうのあるよね」と言ってくださったんです。「やっぱりあるんだ！」って思いました。声ってやはり楽器だから、何か不具合が出たときに、そういうことがあるのだろうと。

本仮屋：本当に喉が丈夫でいらっしゃるのですね。

夏川：はい、なんとか。親に感謝です。

本仮屋：私たちも、夏川さんのご両親に感謝します。こんな素晴らしい歌声を聴かせていただいて。

番組では他にも、海外でのライブ、変化した「沖縄」との向き合い方などについて語る場面もありました。

