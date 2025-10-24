新幹線とF1マシンが奇跡の競演！京都鉄道博物館とホンダレーシングのコラボが実現した理由とは？

それは、とあるスタッフのモータースポーツ愛と鉄道愛の熱いパリアージュが生み出した奇跡のコラボだった。何しろ日本では唯一、ここでしかみることのできない500系新幹線電車とロータスホンダ99Tとの”とある共通点”からコラボレーションを思いつき、当時のドライバーだった中嶋悟氏まで招聘するというのだから（11月15、16日のみ）。そんなこと、相当なマニアでもまず思いつくことはないだろう。

【画像】新幹線とレーシングカーを並べて展示！滅多にお目にかかれない奇跡のコラボ（写真27点）

”とあるスタッフ”とは京都鉄道博物館に勤務する北野高宏さんだ。彼が発案し、JR西日本とホンダレーシング（HRC）が連携したイベント企画「レーシング＆レールウェイ ヒストリー」が、京都鉄道博物館の本館１Fでただいま絶賛開催中である（12月21日まで）。

京都鉄道博物館といえば週末ともなると数千人の観覧者が訪れる、観光地・京都でも屈指の人気を誇る施設。京都駅のほど近く（隣駅）にあって、黎明期の蒸気機関車から新幹線まで実物（合計54両を展示）に乗って触って体験できる場所であり、また、電車が動く仕組みに橋やトンネルの工法など鉄道に関することを広範囲に学べる施設というだけあって課外教育の子供達にも人気の博物館でもある。イベント初日となった10月23日も朝から700人もの学童児童が訪れていた。

そんな人気スポットでなぜレーシングカーなのか。もちろん北野さんが大好きだったから、なのだが、そこには鉄道ファンやレースファンの垣根をこえてより多くの人、特に子供たちに鉄道とレーシングカーの魅力を発見してほしいという熱い思いがあった。

車も鉄道車両も共に蒸気機関による動力を源とするモビリティであり、人や荷物を運び、速度と安全性、快適性、効率性などを追求しながら進化してきたという点で共通項が多い。たとえば前述した500系と99Tではアクティブサスペンションという共通項を持つ。他にも空力や構造、パンタグラフ、電気モーターなど、さまざまな分野で共通点を見出すことができるというわけだ。

「将来を似合う子供たちにぜひ、車と電車の両方のファンになってもらって、そこから優秀なエンジニアが生まれて欲しい」と北野さんは言う。オープニングに訪れたHRC社長の渡辺康治氏も「最先端を走る技術の開発という点でも車と鉄道は非常に似通ったモビリティだ。ここから一人でも多くのレースファンが生まれてくれると嬉しい」と語った。

F1マシンと鉄道車両の並列展示は11月16日までの前半と、11月17日から12月21日までの後半の二部に分かれている。

前半第一部が「姿勢制御への挑戦」と題したロータスホンダ99T（1987年）と500系新幹線電車（1996年）、および、「世界最速への挑戦」としてホンダRA271と０系新幹線電車（なんといずれも1964年製の同い年だ）の展示が行われ、後半第二部では「日本製にこだわった車両たち」としてホンダRA107（2007年）と230形蒸気機関車（1902年）、「時代の先駆けとなった車両たち」としてマクラーレンホンダMP4/4（1988年）と100系新幹線電車（1989年）の並列展示が、それぞれ行われる予定だ。

また期間中の11月15日（土）と16日（日）、さらに12月20日（土）と21（日）の両週末にはレーシングカーの乗車体験（11月の両日に、NSX-GTやマクラーレンMP4/5など）やマクラーレンMP4/6のエンジン始動実演（12月の両日のみ）、さらにはレーシングドライバートークショー（11月の両日に中嶋悟氏・野尻智紀選手・岩佐歩夢選手、12月の両日に鈴木亜久里氏・牧野任祐選手・太田格之進選手）などマニア垂涎のモータースポーツ体験イベントも開催される。

開催場所、日時、入場料、イベント情報など、詳しくは京都鉄道博物館の公式サイト（https://www.kyotorailwaymuseum.jp/）にて確認を。

文・写真：西川 淳 Words and Photography: Jun NISHIKAWA