大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ポストシーズンを9勝1敗という圧倒的な成績でワールドシリーズ進出を決めている。その中で、スタメンだったマイケル・コンフォート外野手はすっかり影を潜めている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

ワイルドカードシリーズからリーグ優勝決定シリーズまで、コンフォートは一度もロースターに登録されておらず、ワールドシリーズでも同様になる見込みだ。

リーグ優勝決定シリーズ第4戦を前に、コンフォート自身は「この経験を楽しみ、何かあった時に備えて準備を続けている」と語った。

しかし、左翼手はキケ・ヘルナンデス外野手が全試合でスタメン出場しており、リーグ優勝決定シリーズ終了時点で打率.306、OPS.792と好調を維持。さらに代打や守備要員では、アレックス・コール外野手が起用されている。

厳しい状況が続くコンフォートについてステビンス氏は「レギュラーシーズンは打率.199、OPS.638と、MLBでも最低レベルの打者だった。2015年にメッツで12試合のポストシーズン経験があり3本の本塁打を放ったが、それから10年が経ち、彼はあらゆる面で別人になった」と言及した。

