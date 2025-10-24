入れ替わりの激しいプロ野球の世界では、毎年のように数多くの選手が球界を去ることとなる。特に今オフは、実績十分の選手が続々と戦力外通告を受け、所属球団を退団することが決定している。そこで今回は、2025年オフにチームの戦力構想外となった大物野手を紹介したい。

渡邉諒

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／86kg

・生年月日：1995年4月30日

・経歴：東海大甲府高

・ドラフト：2013年ドラフト1位（日本ハム）

2023年の日本シリーズでは、山本由伸（現：ドジャース）から先制打を放つなど、日本一に貢献した渡邉諒。今季はファーム暮らしが続き、戦力外通告を受けることになった。

東海大甲府高時代には、高校通算39本塁打の大型遊撃手として注目を集めた渡邉。迎えた2013年ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから1位指名を受け、プロ入りを果たした。

高卒6年目の2019年に二塁のレギュラーへ定着すると、同年は132試合出場、打率.262、11本塁打、58打点の好成績をマーク。

さらに、翌2020年にはリーグ7位の打率.283を記録。しかし、2021年以降は成績を落とし、2022年オフに阪神タイガースへトレード移籍となった。

加入2年目の昨季は、67試合出場で打率.260、2本塁打、11打点とまずまずの働きを示したが、今季は22試合の出場で打率.158と低調な結果に。

リーグ優勝の輪に加わることができず、戦力外通告を受けた。今後の動向が注視される。

田中広輔

[caption id="attachment_232899" align="aligncenter" width="530"] 広島東洋カープの田中広輔（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：171cm／85kg

・生年月日：1989年7月3日

・経歴：東海大相模高 - 東海大 - JR東日本

・ドラフト：2013年ドラフト3位（広島）

攻守の両面でチームを支え、2016年からのリーグ3連覇に貢献した田中広輔。しかし、近年は成績を落とし、来季の戦力構想を外れることになった。

JR東日本から2013年ドラフト3位で広島東洋カープに入団した。ルーキーイヤーから正遊撃手の座を奪い、2016年以降は不動のリードオフマンとなった。

2017年は打率.290、8本塁打、60打点、35盗塁、出塁率.398をマークし、盗塁王、最高出塁率のタイトルに輝いた。

だが、2019年は極度の打撃不振に陥り、97試合の出場で打率.193と低迷。翌2020年は復調の兆しを見せたが、2021年以降は再び不調に苦しみ、小園海斗にポジションを奪われた。

昨季は代打を主戦場としたが、打率.156と振るわず。今季はシーズンの大半をファームで過ごし、一軍では15試合の出場に終わった。

二軍では62試合出場、打率.333、2本塁打、22打点、6盗塁の好成績を記録していたが、戦力外通告を言い渡され、他球団で現役続行を目指すことになった。

西川遥輝

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／82kg

・生年月日：1992年4月16日

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2010年ドラフト2位（日本ハム）

盗塁王とゴールデングラブ賞4回、ベストナイン2回など圧倒的な実績を積み上げてきた西川遥輝。だが、今季は一軍での出番を減らし、2度目の戦力外通告を受けることになった。

智弁和歌山高から2010年ドラフト2位で北海道日本ハムファイターズに入団。高卒2年目の2012年から一軍での出場機会を確保すると、2014年にはリードオフマンに定着し、盗塁王（43個）に輝いた。

2017年には打率.296、9本塁打、44打点、39盗塁の活躍で自身2度目の盗塁王に加え、ベストナインとゴールデングラブ賞をW受賞。名実ともに球界を代表する外野手となった。

その後、2022年から東北楽天ゴールデンイーグルスに活躍の場を移したが、2023年オフに戦力外通告を受けた。

東京ヤクルトスワローズに加入した昨季は、113試合出場で打率.260（規定未満）、1本塁打、24打点、10盗塁を記録。復活の足掛かりを掴んだ。

しかし今季は、49試合の出場で打率.174と再び低迷。来季の戦力構想から外れることになった。他球団で現役続行となるか、注目が集まる。

島内宏明

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／75kg

・生年月日：1990年2月2日

・経歴：星稜高 - 明治大

・ドラフト：2011年ドラフト6位（楽天）

2021年には打点王に輝くなど、主軸として打線を牽引していた島内宏明。だが、近年は低迷が目立ち、今オフに戦力外通告が言い渡された。

明治大から2011年ドラフト6位指名で東北楽天ゴールデンイーグルスの一員となった島内。2016年に外野のレギュラーに定着すると、翌2017年から3年連続で2桁本塁打を記録。

2021年には打率.257、21本塁打、96打点の成績で打点王を戴冠。さらに翌2022年は打率.298、161安打、14本塁打、77打点をマークし、最多安打とベストナインに輝いた。

チームの中心選手を担っていたが、2023年以降は成績不振に陥った。昨季は40試合の出場で打率.214と低迷。

今季はシーズンの大半をファームで過ごし、来季の戦力構想から外れることとなった。

一方、二軍では59試合の出場で打率.282と一定の結果を残している。他球団で現役続行となるか、去就が注目される。

阿部寿樹

[caption id="attachment_235948" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの阿部寿樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／85kg

・生年月日：1989年12月3日

・経歴：一関一高 - 明治大 - ホンダ

・ドラフト：2015年ドラフト5位（中日）

昨季はチーム2位となる9本塁打を放った阿部寿樹。プロ10年目の今季は一気に出場機会を減らし、来季の戦力構想から外れることになった。

2015年ドラフト5位で中日ドラゴンズに入団した。プロ4年目の2019年に二塁のポジションを掴み、129試合出場、打率.291、7本塁打、59打点の好成績をマーク。さらに、翌2020年は自己最多の13本塁打を放った。

その後もレギュラーとして活躍を見せていたが、2022年オフに涌井秀章との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスに電撃移籍。

だが、新天地ではスタメン出場の機会を減らし、移籍初年度は78試合の出場に。昨季は同じ出場試合数ながら9本塁打と長打力を示したが、打率.227に終わった。

今季は一時4番を任されたが、夏場以降は二軍暮らしに。最終的に43試合出場で打率.219、3本塁打、8打点と寂しい結果に終わり、戦力外通告を受けた。

内外野の複数ポジションをこなせるだけに、補強ポイントに合致する球団もありそうだ。

松山竜平

・投打：右投左打

・身長／体重：176cm／96kg

・生年月日：1985年9月18日

・経歴：鹿屋中央高 - 九州国際大

・ドラフト：2007年大学生・社会人ドラフト4巡目（広島）

2010年代にはリーグ3連覇を支え、近年は代打を主戦場に存在感を示していた松山竜平。しかし今季は、シーズン最終戦まで一軍での出番はなく、来季は他球団でのプレーを模索することになった。

2007年大学生・社会人ドラフト4巡目で広島東洋カープに入団した松山。プロ4年目の2011年から一軍での出番を増やすと、2017年には規定未満ながら打率.326、14本塁打、77打点の好成績をマーク。

翌2018年は自身初の規定打席をクリアし、打率.302を記録するなど、卓越した打撃技術を発揮した。

だが、2021年以降は先発出場の機会を減らし、代打が主戦場に。昨季は2度の二軍降格を味わい、65試合の出場で打率.178と低調な結果に終わった。

プロ18年目の今季は、開幕からファーム暮らしが続き、一軍の戦力に加わることができなかった。

オフには来季の契約を結ばない旨が通達され、他球団で現役続行を目指すことになった。

【了】