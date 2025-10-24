大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、外野陣に故障者や不振選手が相次ぎ苦戦を強いられた。今オフはブルペン陣と並ぶ補強ポイントと目されるが、ニューヨーク・ヤンキース所属のトレント・グリシャム外野手も候補になり得るかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

現在28歳のグリシャムは、今季143試合、打率.235、34本塁打、74打点といった数字を残した左の強打者。今オフはフリーエージェント（FA）になるとみられており、残留も含め去就が注目されている。

そのグリシャムについて、同メディアはドジャース、ニューヨーク・メッツ、ロサンゼルス・エンゼルスの3チームを有力な移籍先として予想。

合わせて、「グリシャムがメジャーデビューを果たしたミルウォーキー・ブルワーズからサンディエゴ・パドレス、そして現在のヤンキースへとキャリアを積み重ねる姿をずっと見てきた。彼の並外れた才能は常に明らかだったが、34本塁打を放つ大ブレイクを果たすタイミングは確かに絶妙だった。契約内容については確かな見通しは持てない——数人の幹部や代理人に尋ねたところ、回答は大きく分かれた——が、非常に、非常に有利な条件になるはずだ」と記している。

