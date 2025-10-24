横浜DeNAベイスターズは23日、タイラー・オースティンが帰国したことを発表した。

高い打撃技術を持つオースティンは、来日6年目の34歳。今季は65試合に出場し、打率.269、11本塁打と本来の実力を発揮するには至らなかった。

昨季は106試合に出場。打率.316、25本塁打で首位打者を獲得し、主砲として君臨した。半面故障が多く、規定打席に到達したのも昨季が初だった。

ただ今季も9月は15試合に出場し、月間打率.396、4本塁打と自慢の打撃は衰え知らず。コンディションが整えば、相手投手陣を震え上がらせる存在だ。

来季も残留となれば、相川新監督率いる新星DeNAにとって貴重な戦力となる。

●オースティンのコメントは下記の通り。

「まず始めに、今シーズン応援いただいた全てのベイスターズファンの皆さまにとても感謝しています。悲願のセントラル・リーグ制覇、そして日本シリーズ連覇は残念ながら果たすことができませんでしたが、選手一同がフィールドの内外で日々積み重ねてきた努力を、とても誇りに思っています。またこのチームを5年間率いた「番長（三浦前監督）」にもとても感謝しています。どんな時も私を信頼していただいたことは、今後も忘れることはありません。ベイスターズファンの皆さま、今シーズンもありがとうございました！」

【関連記事】

【了】