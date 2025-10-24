一貫して「育てながら勝つ」

この原稿を書くまでに日にちを要してしまった。もうドラフト当日の朝だ。CSファイナル第6戦の興奮はまるで彼方の出来事だ。僕は丸二日を棒に振った。何もする気になれなかった。ベースボールチャンネル編集部は原稿を待ってくれた。これが新聞の仕事だったら第6戦の終わった10/20（月）の夜には（波打つ感情を押し殺して？）入稿作業をしていたはずだ。だから丸二日、家でうずくまっていたのは甘えだ。僕は飛行機や札幌の宿をキャンセルして、あとは文字通りふとんかぶって寝ていた。新庄ファイターズの日本シリーズ出場は叶わなかった。心理状態は失恋に似ている。チームに対する思い、選手に対する思い、考えていたこと、楽しみにしていたこと、逆に心配していたこと、そういうのがどんどん外に出て行って、胸のなかがエンプティになってしまう。これまでだったら試合があって勝ち負けがあって、出て行くエネルギーを補充してくれた。だけど、もう夢は断たれたのだ。出て行く一方で、僕は空洞だ。

最初にホークスに感謝しておきたいが、素晴らしいファイナルだった。がっぷり四つ。ホークスの経験や勝負強さ、それから若い力の台頭＆スタープレーヤーの帰還は野球の醍醐味を感じさせるものだった。一方、ファイターズの勢い、爆発力も十二分に示せたのではないかと思う。ファイナル直前、新庄剛志監督がコメントした通り、「もしどこかに神様がいるのであれば、交互に勝っていって最後の最後で、さぁどっちが勝つんだっていうシリーズになってくれたらいいなぁ」という展開になった。

ただその野球の神様を前にして、小久保裕紀監督は勝利だけを祈願し、新庄監督はそこにファンを楽しませること、選手らを成長させることをプラスしていたように思う。あ、念のために言っておくが、僕は小久保監督が選手の成長をオミットしたとか、新庄監督が勝利を第一優先しなかったとか主張してるわけじゃない。そこは小久保さんと新庄さんの野球観の違いだし、ホークスとファイターズのチームの大人度の違いも関与している。まぁ、そういう別の個性が真っ向勝負したからこそ面白いファイナルになったのだ。

新庄監督の「育てながら勝つ」姿勢はファイナルでも徹底していた。第1戦と第6戦、とんでもない重圧（敵地の大一番、しかもモイネロ相手だ！）のなか勝負を挑んだ達孝太―進藤勇也の若きバッテリーはどれだけ経験値を積んだことだろう。第2戦でベストピッチを披露した福島蓮はどんなに自信を得ただろう。一方で「ここは進藤そのまま打たせる？」というような場面もシーズン中と変わらなかった。新庄監督はその方式で五十幡亮汰の打撃を開眼させたのだ。外野のポジション変更など、イニング中に細かい指示を飛ばす監督さんが、どうしてもヒットがほしい場面で（代打策を用いず）若手をそのまま打たせる。もちろん、そのために第6戦を失ったわけではない。「育てながら勝つ」やり方でファイナル第6戦までチームを導いたのは驚異的なことだ。僕らは文句を言うより、来季以降の若手の飛躍を楽しみとすべきだろう。

突出したとエースと主砲の存在感

ファイナル全体を振り返るとエースと主砲の存在感が大きかった。伊藤大海とモイネロ、シリーズの流れは両エースによって劇的に変化したではないか。1、2戦を取られ王手をかけられた状態で流れをせき止めた伊藤大海のピッチングは圧巻だった。一方、ファイターズの勢いに呑まれて、逆王手をかけられたホークスを救ったのはモイネロの力投だった。昭和のプロ野球では「風よけになる選手」という言い方をしたのだが、つまり、逆風に立ち、それをがっしり受け止め、流れを変えられる選手というのがいる。伊藤大海、モイネロはまさにその仕事をした。だからエースなのだ。

バッターでその役割を果たしたのはレイエスと郡司裕也だった。レイエスの脅威はホークスの心胆を寒からしめた。どうやっても止められない。（第6戦のモイネロを別とすれば）四球に逃げるしかなかった。そして、流れを変える意味で重要な役割を果たしたのが郡司裕也だ。「4番郡司」は1、2戦徹底マークされて、ブレーキになっていた。チーム全体もヒットは出ているものの適時打がない。それを変えてみせたのは3戦以降の郡司だ。4番の仕事。「風よけになる選手」の面目躍如だ。開幕戦、「4番野村佑希」で始まった2025シーズンは結局、「4番郡司裕也」で幕を閉じた。郡司のヒット打ちの技術、読み、勝負勘、そして責任感はチームのなかで頭ひとつ抜けていた。残念ながら期待の「MJK」（万波中正、野村ジェームス佑希、清宮幸太郎）は風よけの後ろに立ち、「反撃ムードに乗って追加点タイミリー」みたいな役割だった。

※野村佑希に関しては風よけの後ろにも立たせてもらえなかった。わかりやすく言えば「ここは進藤そのまま打たせる？」的な場面で代打にも使ってもらえなかった。臥薪嘗胆。その悔しさを実力で晴らしてほしい。

僕は日本シリーズ出場の夢を断たれて、丸二日ふとんをかぶって過ごすくらいファイターズにコミットしている。新庄ファイターズが大好きだ。最強タイガースとぶつかるのを楽しみにしていた。自分でも驚いているのだ。負けてこんなにダメージを食らうのかと。だけど、正直まだ足りなかった。のるかそるかの大一番で清宮があんなエラー（判断ミス）をしているようじゃまだまだ。ファイターズは仲がよくて、誰かのエラーを誰かがカバーできる集団になってきたけれど、絶対取り返せないミスやエラーもある。甘かった。経験が足りなかった。

だけど、ファイターズは強くなる。確信を持った。2025シーズン、CSファイナル第6戦を選手もファンも忘れるな。あの試合があったから強くなれた。後からそう言えるように頑張ろう。新庄ファイターズおつかれ様、春になったらまた逢おう！

追記 2025ドラフト会議、北海道日本ハムファイターズは1位指名で大川慈英投手（明治大学）の交渉権を獲得した。ジェイがもう1人入って来る？？