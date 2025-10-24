北海道十勝地方の東北部に位置する足寄町(あしょろちょう)は、1,408.04平方kmの広い面積を擁し、豊かな森林資源と大地を有効に生かした農林業を基幹産業とするまち。

阿寒摩周国立公園など優れた自然環境を有しており、特に「オンネトー」は四季折々の色を彩りよく湖面に映し出し、訪れた人を魅了しています。

今回紹介するのは、足寄町最大のイベント「足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会」。2025年は8月15日に開催され、約8,000発の花火が北の大地の夜空を華やかに彩ってくれました。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は足寄町のイベント「足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会」と、返礼品を紹介します。

約2万6,000人もの人が来場! 「足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会」について

足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会

・開催日時：2025年8月15日(金)

・開催会場：利別川両国橋南側河川敷(花火打ち上げ会場)

町民センター前緑地および駐車場(出店、盆踊り、イベント会場)

・アクセス：【車】道東道足寄ICから約10分

【電車】JR池田駅から十勝バス(陸別行き)で約60分、足寄停留所下車、徒歩5分

足寄町の中でも最大のイベント「足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会」が、2025年8月15日に開催され、約8,000発の花火打ち上げと仮装盆踊りが実施されました。

お祭りには、町内外から約2万6,000人が来場! ビアガーデンが設けられたほか、歌謡ショーやマジックショー、ものまねライブショーなど多彩な催し物が行われ、会場は大変盛り上がりをみせました。

趣向を凝らした衣装と踊りで会場を沸かせた仮装盆踊りには、総勢80名が参加。みんな笑顔で踊っていたのが印象的です。

祭りの締めくくりとして開催された「両国花火大会」では、令和6年度に生まれた子どもたちを祝う「子どものための花火をあげようプロジェクト」を含む、およそ8,000発もの花火が夜空を彩りました。

自治体からのメッセージ

足寄町の夏祭り「足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会」は町全体で実施される最大のイベントです。毎年恒例の仮装盆踊り・花火大会はもちろん、さまざまな催し物で町内外かかわらず楽しむことができるイベントです。

足寄町のふるさと納税返礼品について

「放牧酪農推進のまち」宣言をしている足寄町ならではの、放牧牛乳を使用したチーズの詰め合わせとアイスクリームを紹介します。どちらも足寄町の中で人気の返礼品なのだそう。

北海道 熟成チーズ 5種詰め合わせ

・提供事業者：合同会社あしょろチーズ工房

・内容量：ハードタイプチーズ 大100g、セミハードタイプ 結100g、ラクレットタイプ 真100g、白カビタイプ 天100g、熟モッツァレラ ころ50g

・寄附金額：1万6,100円

地元の牧場で放牧されて育った牛の生乳を使用したチーズのセットです。深みのある「大」、旨みと酸味のバランスが良い「結」、溶かすことで風味豊かで濃厚な味わいを楽しめる「真」、クセがなく食べやすい「天」、旨みがあふれ出る「ころ」の5種。

北海道 朝搾り 放牧ソフト 80ml×10本

・提供事業者：ありがとう牧場

・内容量：放牧ソフト80ml×10本

・寄附金額：12,300円

放牧酪農の「ありがとう牧場」がつくる、搾りたての生乳をそのままアイスにした「放牧ソフト」です。材料は牛乳と、北海道産グラニュー糖、足寄町産ささ塩のみ。「牛乳本来の風味を味わってほしい」という牧場の想いを込めて、1つ1つ型に入れてつくられています。

今回は北海道足寄町のイベント「足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会」と、人気の返礼品を紹介しました。ステージイベントでは、歌謡ショーやマジックショー、ものまねライブショーのほか、足寄高校吹奏楽局の演奏やバンドライブなど、バラエティに富んだ演目を楽しめました。盆踊りでは個性豊かな仮装が目を引き、約8,000発打ち上げられた花火は、足寄の夏空を華麗に彩り、フィナーレを美しく飾ってくれました。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者