ロサンゼルス・ドジャースに所属する23歳の佐々木朗希投手は、今やチームを勝利へ導く“クローザー”としての役割を担っている。今年の前半とは打って変わり評価もうなぎ登りだ。失望から期待へと変えた、この復活劇について米公式サイト『MLB.com』が報じている。

佐々木は昨オフに大注目を浴びる中、ドジャースとの契約を決断した。

大きな期待を背負って今季に臨んだが、レギュラーシーズンでは8試合の先発で1勝1敗、防御率4.46、奪三振28と低迷。

さらに、右肩のインピンジメント症候群により長期離脱することになる。

その結果、今季中の復帰は不可能との見方が広がり、佐々木の実力を疑問視する声も挙がった。

転機が訪れたのは、レギュラーシーズン終盤だ。

これまでの先発起用からリリーフへ転向。

すると調子を取り戻し、ポストシーズンでも大活躍を遂げることになる。

特に9日（日本時間10日）に行われたナ・リーグ地区シリーズ第4戦のフィラデルフィア・フィリーズ戦では、8回からの登板で延長含む3回投げて無安打無失点無四球2奪三振の好投を披露し、完璧なピッチングでチームを勝利へ導いていた。

同メディアは「9月初旬の時点で、佐々木の今季はすでに終わったかに見えた。

彼は参加のトリプルAオクラホマシティで4度目のリハビリ登板を終え、5回4失点。

平均球速は94.4マイルで、メジャー・マイナーを通して12試合中2番目に遅い数値だった」と振り返っている。

続けて「しかし、そこからわずか7週間後。彼はチームに定着したどころか、ドジャースで最も信頼されるリリーフ投手の一人に変貌していた。まさに、どん底からの逆襲だ。

現在の彼は、ポストシーズン8回でわずか1失点・3セーブ。

ドジャースがずっと期待していた姿を、ついに見せている」と伝えている。

