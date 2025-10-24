「トレードが成立するにしても」千賀滉大、最強軍団は適さない？　米紙が…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、後半戦の低迷により、来季の先発ローテーション入りが見通しない状況となった。最近ではトレードの噂も浮上している。しかし、移籍先候補の一つであるミルウォーキー・ブルワーズは、行き先として適さないと米メディア『ライジングアップル』が報じた。

千賀がブルワーズの補強候補に挙がったのは、フレディ・ペラルタ投手のトレードを模索しているという報道が出たからだ。

とはいえ、近年のブルワーズは若手主体のチーム作りを進めており、ジェイコブ・ミジオロウスキー、クイン・プリースター、ロバート・ガッサーなど5人で構成されるローテーションに千賀を加えることは、あまり想像できないかもしれない。

それを踏まえ、同メディアは「メッツのデビッド・スターンズ編成本部長やカルロス・メンドーサ監督は、千賀の今季の内容に心から満足している様子ではなかった。

もしトレードが成立するにしても、ブルワーズはその送り先として最適ではなさそうだ。

仮にブランドン・ウッドラフとホセ・キンタナがチームを去れば、千賀はクリスチャン・イエリッチに次ぐチーム2番目の高給取りとなる。それを支払う余裕はあるにせよ、わざわざ評価の定まらない投手を獲得するより、他にもっと良い補強策があるのではないかという疑問が残る」と伝えている。

