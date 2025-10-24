フライブルク（ドイツ）に所属する日本代表FW鈴木唯人が23日、ヨーロッパリーグ（EL）で加入後初ゴールをマークした。

ここまで2試合を消化したリーグフェーズで1勝1分を記録し、勝ち点「4」を積み上げているフライブルク。直近の公式戦7試合で無敗を維持する同クラブはELでも負けなしを継続しており、好調を保ったままホーム開催の第3節を迎えた。ユトレヒト（オランダ）と激突する一戦で、鈴木は前線の一角としてスターティングメンバー入り。約2カ月ぶりの先発起用に応える活躍を見せたいところだ。

試合は20分に鈴木がスコアを動かす。フライブルクがGKを交えたポゼッションで攻撃を組み立て、フィリップ・ラインハートが左サイドに展開。ヴィンチェンツォ・グリフォが縦にスルーパスを送ると、クリスティアン・ギュンターが鋭いスプリントでDFラインの背後に抜け出す。深い位置からマイナスに折り返し、最後は走り込んできた鈴木がダイレクトでシュート。豪快にネットを揺らして先制点を挙げた。

その後、フライブルクは前半終了間際にグリフォが直接フリーキックを沈めて追加点をマーク。結局、そのまま試合は2－0で終了し、ホームチームが勝利した。なお、鈴木は75分までプレーした。次節は来月6日に行われ、フライブルクはアウェイでニース（フランス）と対戦。ユトレヒトはホームでポルト（ポルトガル）と対戦する。

【スコア】

フライブルク 2－0 ユトレヒト

【得点者】

1－0 20分 鈴木唯人（フライブルク）

2－0 45分 ヴィンチェンツォ・グリフォ（フライブルク）



【動画】鈴木唯人の得点でフライブルクが先制！



