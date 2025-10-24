UEFAカンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズ第2節が23日に各地で行われた。

チャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）に次ぐ、UEFA（欧州サッカー連盟）が主催する“第3の大会”として2021－22シーズンからスタートしたECL。他の2大会と同じくスイス式トーナメントの「リーグフェーズ」を採用しているものの、各チームの試合数は6試合となっており、CLとELに比べ2試合少ない構成で決勝トーナメント進出クラブを決定する。

開幕戦で勝利を収めたクリスタル・パレス（イングランド）は、ホームでラルナカ（キプロス）と対戦した。鎌田大地がサブスタートとなった一戦は、スコアレスでハーフタイムに突入。すると、51分に最終ラインでのミスからラルナカに先制を許し、クリスタル・パレスは追いかける展開となってしまう。反撃を試みるオリヴァー・グラスナー監督は、71分に鎌田をピッチへと投入。しかし、最後まで同点弾は奪えず、試合は1－0でラルナカが勝利した。

同じく今大会を白星でスタートしたマインツ（ドイツ）は、ホームでズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ）と激突。佐野海舟と川﨑颯太が揃って先発した同クラブは、24分に左サイドのクロスからネルソン・ヴァイパーが先制弾をマークする。さらに38分、ズリニスキ・モスタルが退場者を出したことでマインツが数的優位に。その後も1点のリードを守り切り、1－0でホームチームが勝利した。なお、佐野は66分まで、川﨑は76分までプレーした。

ベンチ入りした小林友希に出場はなかったが、ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）は敵地でストラスブール（フランス）と1－1でドロー。毎熊晟矢が負傷離脱中のAZ（オランダ）は、ホームでスロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）を1－0で下した。また、大島拓登が先発したFCノア（アルメニア）は、アウェイでウニヴェルシタテア・クライオヴァ（ルーマニア）と1－1で引き分けている。

ECL・リーグフェーズ第2節の結果は下記の通り。

◆■ECL・リーグフェーズ第2節の結果

AEKアテネ（ギリシャ） 6－0 アバディーン（スコットランド）

AZ（オランダ） 1－0 スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）

ブレイザブリク（アイスランド） 0－0 クオピオン・パロセウラ（フィンランド）

ドリタ（コソボ） 1－1 オモニア・ニコシア（キプロス）

BKヘッケン（スウェーデン） 2－2 ラージョ・バジェカーノ（スペイン）

シュケンディヤ（マケドニア） 1－0 シェルボーン（アイルランド）

ラピード・ウィーン（オーストリア） 0－3 フィオレンティーナ（イタリア）

リエカ（クロアチア） 中断 スパルタ・プラハ（チェコ）

シャフタール・ドネツク（ウクライナ） 1－2 レギア・ワルシャワ（ポーランド）

ストラスブール（フランス） 1－1 ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）

クリスタル・パレス（イングランド） 0－1 ラルナカ（キプロス）

ハムルーン・スパルタンズ（マルタ） 0－1 ローザンヌ・スポルト（スイス）

リンカーン・レッド・インプス（ジブラルタル） 2－1 レフ・ポズナン（ポーランド）

マインツ（ドイツ） 1－0 ズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ）

サムスンスポル（トルコ） 3－0 ディナモ・キーウ（ウクライナ）

シャムロック・ローヴァーズ（アイルランド） 0－2 ツェリェ（スロベニア）

シグマ・オロモウツ（チェコ） 1－1 ラクフ・チェンストホヴァ（ポーランド）

ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ（ルーマニア） 1－1 FCノア（アルメニア）