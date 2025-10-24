ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節が23日に行われ、フェイエノールト（オランダ）とパナシナイコス（ギリシャ）が対戦した。

ここまで2試合を消化したリーグフェーズで連敗を喫し、現在34位に沈むフェイエノールト。今節はEL初勝利を狙い、ホームでパナシナイコスと激突する。なお、同クラブに所属する上田綺世はセンターフォワードで先発出場。負傷明けの渡辺剛はベンチスタートとなった。

試合は18分にパナシナイコスがスコアを動かす。ポゼッションで相手を押し込みながら左サイドを攻略し、フィリップ・ジュリチッチのパスからギオルゴス・キリアコプロスが左ポケットに侵入。強烈なシュートはGKティモン・ヴェレンロイターに弾かれたものの、こぼれ球をカロル・シフィデルスキが詰めて先制点を挙げた。

対するフェイエノールトも、前半アディショナルタイムにゲームを振り出しへと戻す。自陣左サイドでのフリーキックから短いリスタートを選択し、ライン際に張ったアイメン・スリティにボールがわたる。マーカーと対峙した状況で縦に仕掛けてクロスを送ると、大外で待つジファイロ・リートがワンタッチでシュート。冷静にゴールへ流し込んで同点弾を決めた。

さらに55分、GKのスローイングからフェイエノールトが攻撃を開始。ルチアーノ・ヴァレンテが左サイドのスリティに散らすと、浅い位置からアーリークロスを供給。ボールは大外のアニス・ハッジ・ムサへと流れるが、鮮やかな切り返しでマーカーを翻弄し、ボックス内に切り込む。最後は左足のシュートをネットに突き刺し、ホームチームが逆転した。

その後、65分から渡辺がピッチに送られ、上田は81分に交代。結局、90分にも1点を加えたフェイエノールトが3－1で勝利した。次節は来月6日に行われ、フェイエノールトはアウェイでシュトゥットガルト（ドイツ）と対戦。パナシナイコスはアウェイでマルメ（スウェーデン）と対戦する。

【スコア】

フェイエノールト 3－1 パナシナイコス

【得点者】

0－1 18分 カロル・シフィデルスキ（パナシナイコス）

1－1 45＋3分 ジファイロ・リート（フェイエノールト）

2－1 55分 アニス・ハッジ・ムサ（フェイエノールト）

3－1 90分 サイル・ラリン（フェイエノールト）