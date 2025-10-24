ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第3節が23日に行われ、セルティック（スコットランド）とシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）が対戦した。

ここまで2試合を消化したリーグフェーズで1分1敗を記録し、勝ち点「1」の28位につけるセルティック。ツルヴェナ・ズヴェズダとの開幕戦を引き分けた同クラブだったが、前節はブラガに敗れて初黒星を喫した。EL初白星を狙うホームでの一戦に旗手怜央は中盤の一角として先発。負傷中の前田大然はメンバーから外れている。

試合は前半からセルティックにアクシデントが発生する。開始直後の2分にケレチ・イヘアナチョがピッチへと座り込み、プレー続行が不可能に。ブレンダン・ロジャーズ監督はいきなりの選手交代を余儀なくされる。そんななか、15分にトミ・ホルヴァトの豪快なミドルシュートでシュトゥルム・グラーツが先制に成功。リードされたセルティックだったが、今度は23分にアリスター・ジョンストンが負傷交代を強いられてしまう。

それでも以降はホームチームが攻勢を強め、32分にキーラン・ティアニーのクロスからアルネ・エンゲルスがヘディング。シュートは枠を捉えたが、ゴールライン上で相手選手にクリアされてしまう。40分にはセバスチャン・トゥネクティのスルーパスから旗手が左ポケットに侵入し、左足でマイナスの折り返しを供給。しかし、飛び込んできたベンジャミン・ニグレンのヘディングはゴール右へ外れた。

後半開始から約20秒後には、旗手が圧巻のテクニックで決定機を演出する。セルティックがポゼッションで相手を押し込みつつ、テンポの良いパスワークで前進。縦パスを受けたジョニー・ケニーのフリックは味方に合わなかったものの、セカンドボールが左脇の旗手のもとへ。寄せてきたディフェンダーを巧みなコントロールで外し、思い切りよく左足を一閃。鋭い一撃が放たれたが、シュートは惜しくも枠の上に飛んでしまった。

すると、61分に波状攻撃を仕掛けるセルティックが右サイドでコーナーキックを獲得。ボールの位置に駆け寄ったニグレンがすぐさまリスタートし、最後はコルビー・ドノヴァンのラストパスをリアム・スケールズがダイレクトシュート。丁寧に流し込んで同点弾を挙げた。その3分後にはエンゲルスが入れたコーナーキックからニグレンが頭で逆転ゴールをマークする。

その後、70分にシュトゥルム・グラーツに退場者が生まれ、そのまま2－1で試合は終了。セルティックが今大会初勝利を掴み取った。次節は来月6日に行われ、セルティックはアウェイでミッティラン（デンマーク）と対戦。シュトゥルム・グラーツはホームでノッティンガム・フォレスト（イングランド）と対戦する。

【スコア】

セルティック 2－1 シュトゥルム・グラーツ

【得点者】

0－1 15分 トミ・ホルヴァト（シュトゥルム・グラーツ）

1－1 61分 リアム・スケールズ（セルティック）

2－1 64分 ベンジャミン・ニグレン（セルティック）



