札幌のパティスリー「cake&cafe collet(コレット)」本店では10月22日、北海道産素材をふんだんに使用した新商品を発売した。

新商品は、食のコンサル集団「hanninmae」がプロデュースのもと、日常のおやつや手土産などにも活用できるラインナップとなっている。

「焼き込みレアドーナッツ」(320円)は、フランス伝統菓子を思わせる焼き込みドーナツ。北海道産小麦・日高産生クリーム・有機レーズンを使用し、ゲランドの塩と国産きび砂糖で奥行きのある甘みを引き立てている。

「パティスリーの窯出しクリームパン」は、北海道産「キタノカオリ」を使用して18時間かけて発酵・熟成した生地と、自家製カスタードを合わせたクリームパン。

フレーバーは、「塩クリーム」(350円)、「ショコラ」(380円)、「ピスタチオ」(410円)の3種を用意している。

「生クリームスコーン」は、北海道産バター・生クリームをベースに、北海道産コーンフラワーで仕上げた新食感スコーンとなっている。

フレーバーは、「ブルボンバニラ」(320円)、「トリプルショコラ」(340円)のほか、札幌手稲特産物を使用した「みやこかぼちゃ(期間限定)」(340円)。