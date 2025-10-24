oneは10月15日、「秋に関する意識・実態調査」の結果を発表した。同調査は9月19日～24日、全国の10代～60代の男女1,000人を対象に、インターネットで実施した。

日本の季節が「四季(春夏秋冬)」ではなく「二季(夏冬)」になってきていると感じるか尋ねたところ、86.8%が「とても感じる」「やや感じる」と回答した。

「秋になったな」と感じるのは何月か尋ねると、「10月」(47.7%)が最も多く、「11月以降」(37.7%)が続いた。「9月」はわずか7.5%にとどまった。

9月に入ってから「○○の秋」に関連する行動を意識的に行ったか聞いたところ、「意識して行った」の回答割合が最も多いは「食欲の秋」(28.7%)だった。7割以上は、秋を意識した行動をしていないと答えている。

今年の9月～11月に予定しているイベント・レジャーを聞くと、51.9%が「予定していない」と答えた。予定がある人の回答で最も多かったのは、「日帰り旅行をする」(20.9%)だった。

ハロウィンパーティー・イベントに参加したことがある割合は、10～20代(27.0%)が最も多かった。今年ハロウィンパーティー・イベントの参加予定がなく過去に参加経験のある人に、ハロウィンパーティー・イベントに参加しなくなった理由を聞いたところ、「人混みや混雑が苦手だから」(36.4%)が最も多く、「ライフステージが変化したから」(29.8%)、「年齢的に参加しづらくなった／しづらいと感じるから」(24.5%)と続いた。