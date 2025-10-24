町田市観光コンベンション協会は、秋に町田市で開催されるイベントについて紹介している。

紅葉ライトアップ

薬師池や七国山では、さまざまなキッチンカーやテントが日替わりで並ぶ「町田薬師池公園四季彩の杜のオリジナルメニューを探せ！～キッチンカーラリー～」を開催中。お店を利用するとスタンプがたまり、その数に応じて抽選に応募するとプレゼントが当たる。11月30日まで実施する。

11月15日～30日まで、薬師池で「紅葉ライトアップ」を開催。今年は新たに藤棚にLED電球でフジの花を再現する。11月29日・30日は、たいこ橋をゼルビアブルーにライトアップする。

11月16日には、「旧荻野家住宅で能Know！」を開催する。昼には、市内在住の能楽師・井上貴覚氏から、能についての話を聞くことができるほか、謡(うたい)の体験ができる。夜は東京都指定有形文化財の旧荻野家住宅を舞台に、秋の演目「猩々(しょうじょう)」の仕舞を鑑賞できる。

11月2日・3日には、野津田薬師堂・参道にて「絵のある薬師堂 子どもの油絵野外展」を開催する。

11月23日は、七国山そば畑にて「七国山のそばの実収穫体験」を実施。そばを刈り取り、足漕ぎの脱穀機で実を収穫し、とうみがけするところまで昔ながらの農機具を使って行う。

七国山のそばの実収穫体験

そのほか、町田市立藤の台小学校6年生の来い恋町田プロジェクト「楽しくつくる芸術の秋」(11月12日～17日)、「「秋さんぽ～町田工科生と歩く杜～」(11月12日～17日)、「秋遊び2025～来て、見て、体験して、誰かに教えたくなるDays～」(～11月30日まで)、「第13回キラリ☆まちだ祭2025」(11月8日・9日)などのイベントを実施する。

詳細は、町田市観光コンベンション協会のホームページで案内している。