NEWSの加藤シゲアキが3日、YouTubeチャンネル『中尾明慶のきつねさーん』にゲスト出演。TBS系ドラマ『3年B組金八先生』での“苦い思い出”を打ち明けた。

武田鉄矢

武田鉄矢の出演シーンで「携帯鳴らしちゃって…」

同ドラマの第6シリーズで共演した加藤と中尾。当時を振り返り、加藤が、「俺のこと嫌いだったんじゃない? って思ってた」と心の内を明かすと、中尾は、「それはない」と否定しながら、「携帯鳴らしちゃっただけ」と含み笑い。加藤は、「携帯鳴らした事件あってから、俺、本当に総スカンくらってるから」とこぼし、「本番中に、電源切ったと思ったら、マナーモードを切っちゃって」「結構大きい流れのシーンで。武田さんが気持ちを入れていくような芝居の直前で、俺が携帯鳴らしちゃって……」と打ち明けた。

本番中に携帯が鳴ってしまい、「俺は青ざめたまま、“本当にすみません!”って。そのあと、武田さんがセリフ言えなくなって、何回も噛んで」と語ると、中尾も、「珍しく。今まで見たことがなかった」と回顧。なんとか撮影を終えるも、「監督のジャイさん(福澤克雄)が、サブから降りて来て。“テメェら騒いでんじゃねぇ!”って箱馬蹴飛ばして粉砕して。ジャイさんの足も骨折した」と最悪な雰囲気だったことを明かし、「“お前、俺らにも言うことあるだろ?”みたいな。何人かの生徒に詰められて」と吐露した。

撮影時、中学生だった中尾は、「あれ以来、いまだに現場にスマホを持っていくのがちょっと怖い」そうで、「あれはシビれた。『金八先生』で一番の思い出を聞かれたら、それかもしれない」と告白。加藤も、「あんなに大人に怒られたのは忘れられない」と振り返り、「あのときはごめんね」と約24年越しに謝罪。着信音にしていたSteady&Co.の「春夏秋冬」についても、「あれ以来、聴けなくなっちゃったもんな。好きだったのに……」とぶっちゃけた。

数年前、『行列のできる法律相談所』に出演した際、「謝りたい人」として武田鉄矢を挙げたという加藤。「この件の謝罪をちゃんと改めてして。ご本人は来れなかったけど、お手紙をいただいて。そのこともお許しいただくような感じで。『失敗して人は強くなる』みたいな(ことが書いてあって)」と振り返ると、中尾は思わず「金八先生!」と興奮。加藤も「卒業してもまだ先生やってくれるんだ!」と感動したそうで、「その後もまたプライベートでご飯も行かせてもらって。本当にいろんなこと教えてもらいました」と感謝していた。

