高知のソウルフード「日曜市のいも天」を提供する大平商店はこのほど、公式キャラクター「サンポテくん」の起用を発表した。
同キャラクターは、「日曜市のいも天」が地域を問わず楽しめる商品「冷凍いも天」の通販開始をきっかけに提案されたもの。
キャラクターデザインは、絵本「パンどろぼう」を手がける絵本作家・イラストレーターの柴田ケイコさんが担当している。
「日曜市のいも天」の広報大使として起用するほか、店頭やSNS、イベントや商品への展開も目指すとのこと。
(C)Keiko Shibata
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
