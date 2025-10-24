高知のソウルフード「日曜市のいも天」を提供する大平商店はこのほど、公式キャラクター「サンポテくん」の起用を発表した。

サンポテくん

同キャラクターは、「日曜市のいも天」が地域を問わず楽しめる商品「冷凍いも天」の通販開始をきっかけに提案されたもの。

キャラクターデザインは、絵本「パンどろぼう」を手がける絵本作家・イラストレーターの柴田ケイコさんが担当している。

「日曜市のいも天」の広報大使として起用するほか、店頭やSNS、イベントや商品への展開も目指すとのこと。

(C)Keiko Shibata