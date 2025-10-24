フェスタ・ルーチェ実行委員会は11月1日～2026年2月23日(※)、「本当のクリスマスに出逢える場所 フェスタ・ルーチェ」を、和歌山マリーナシティで開催する。

FeStA LuCe～本当のクリスマスに出逢える場所～

「フェスタ・ルーチェ」は、今年で9年目を迎える光のフェスティバルで、今年は 「Winter Light Magic ～心奪われる、冬の光のWOW!!な夜～」をテーマに実施する。

見どころのひとつは、高さ18mにパワーアップした「ジャイアントクリスマスツリー」。鏡の世界へと誘う「インフィニティバード」や、光と映像が織りなすプロジェクションマッピングに加え、光の遊園地も登場する。

期間中は、和歌山最大500機が夜空を舞う圧巻のドローンショーを10回開催。光と音楽がシンクロしたドローン・エンターテインメントが楽しめる。開催日は、11月1日・2日・29日・30日、12月20日・21日、1月10日・11日、2月14日・15日。

ドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS in FeStA LuCe」

11月8日・29日、12月13日には、夜空にランタンが舞う「ランタンフェス」を開催する。11月29日はドローンショーとの同時開催となり、一夜限りのスペシャル演出が楽しめる。

フェスタ・ルーチェ ランタンフェス

期間中は、こども入場券1枚につき、光るアイテムが当たるガチャに挑戦できるコインをプレゼントする。

12月25日までは、クリスマスマーケットも楽しめる。ヨーロッパ風の屋台では、ホットワインや温かいフード、スイーツ、雑貨などを販売する。

クリスマスマーケットエリア

時間は、17時～21時(最終入場20時半)。11月1日～12月22日までの土曜日および12月24日・25日は17時～22時(最終入場21時半)。

※2026年1月5日から2月23日は土日祝のみ開催