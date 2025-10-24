『カメ止め』ブレイク俳優、年収1億円超えのエリート経営者とお見合い　趣味の話で意気投合するも…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。

過去の壮絶な恋愛遍歴を告白

番組では、映画『カメラを止めるな!』(17)でブレイクした俳優・しゅはまはるみが、本気の婚活に挑む姿に密着した。

成婚率80%のカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の「味方がいてくれて良かったというようになってもらいたい」という言葉に涙をこぼすしゅはま。「いろんな人に会った方がいい」というアドバイスのもと、年収1億円超えの中村倫也似のエリート経営者とのお見合いに挑んだ。

お見合いでは、趣味のキャンプや漫画の話で意気投合するも、アドバイザーの「素のままでいっちゃダメよ」という助言を忘れ、「アルバイトもしてる」とつい素の自分をさらけ出してしまう。

それでも、見事デートの約束を取り付け、さらに別の婚活パーティーでも40代男性とマッチング。「頼っていいんだ、甘えていいんだっていう風に気持ちが変わった」「これから幸せになれそうな気がする」と婚活を通して自信を取り戻し、前向きに変化していく姿にスタジオも「結婚しそう!」と大興奮。

番組の最後には、2人の男性とのデートに進展があったことも報告された。