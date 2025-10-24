元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で14日に公開された動画に出演。“令和の最強右打者”だと思う選手を明かした。

谷繁元信氏

「鈴木誠也が令和の最強右打者」

出演者それぞれがベストナインを決める企画で、自身の選出した選手を改めて見渡した谷繁氏は、「広島の前田(智徳)とかも入れたかったですけどね」と述べつつ、ほかの外野手を選んだ理由を「入れたかったんですけど、僕の中でどうしても、内川(聖一)が平成の最強右打者で、鈴木誠也が令和の最強右打者になってるんですよ」と説明した。

谷繁氏の話を受け、古田敦也氏も「この質問(ベストナイン)は難しいよ。一番って言ったら、いっぱいいるから。たまたま自分が出会った人だからね」と同意。すると、谷繁氏は「みんなが分かりやすいところで、今回はまとめておきました」と笑顔を浮かべていた。