マクランサは10月15日、世界初となるコードレス設計の油改質装置「WC-50K」を発売した。
同商品は、設置工事なしですぐに導入できる、充電式のコードレス油改質装置。
油の長持ちと差し油の量の削減を実現するほか、油煙の量や油跳ねを抑えるなどの機能性を備えている。
油槽の材質や形状を問わず、小型のフライヤーにも使用できるほか、油槽内に装置を設置しないためオートリフター付フライヤーにも対応している。
また、天ぷら鍋・フライパン・中華鍋などでも活用できる。
価格は税別24万8,000円。
