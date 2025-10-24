マクランサは10月15日、世界初となるコードレス設計の油改質装置「WC-50K」を発売した。

同商品は、設置工事なしですぐに導入できる、充電式のコードレス油改質装置。

油の長持ちと差し油の量の削減を実現するほか、油煙の量や油跳ねを抑えるなどの機能性を備えている。

油槽の材質や形状を問わず、小型のフライヤーにも使用できるほか、油槽内に装置を設置しないためオートリフター付フライヤーにも対応している。

また、天ぷら鍋・フライパン・中華鍋などでも活用できる。

フライパン使用例

価格は税別24万8,000円。