大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはポストシーズンの戦いとともに、今オフのトレード市場でどのような動きを見せるのかが注目されている。中でも、シカゴ・カブスのカイル・タッカー外野手には興味津々かもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者によれば、ドジャースはタッカーとの契約に興味を持っているという」としつつ、「ドジャースはナショナルリーグ屈指の打線にうまくフィットするであろうタッカー獲得に動くと見られている。ドジャース関係者は彼を高く評価していると言われており、外野陣は彼らの唯一の弱点だ」というヘイマン記者のコメントを紹介。

続けて、「テオスカー・ヘルナンデス外野手が右翼に定着しているため、タッカーがドジャースと契約した場合、左翼に転向させられる可能性がある。彼は左翼の経験はあるが、2020年シーズン以降はプレーしていない。彼が右翼を守れるよう、ヘルナンデスが昨季主に守っていた左翼に戻る可能性もあるが、ヘルナンデスは右翼の方が安定しているため、チームがポジション変更を検討するかどうかは不明だ」と記している。

ドジャースは昨オフ獲得したマイケル・コンフォート外野手が打撃不振を抜け出せないまま、今季限りで退団することが濃厚とみられているが、空いた枠にタッカーが入る展開は果たしてあるのだろうか。

【関連記事】

【了】