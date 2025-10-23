元イングランド代表FWのマイケル・オーウェン氏が、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣はルベン・アモリム監督を「今後何年間もクラブを率いることができる人物だ」と評価した。23日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドは今季、プレミアリーグ開幕節でアーセナルに敗れると、第2節のフルアム戦では終盤に追いつかれドロー。その後、カラバオカップ2回戦でグリムズビー（4部）にPK戦の末に敗れるなど、低調なパフォーマンスが続いていた。それでも、第7節でサンダーランドに勝利すると、第8節では敵地『アンフィールド』でリヴァプールを撃破し、今季初のリーグ戦連勝を達成。徐々に復調の兆しが見えてきた。

リヴァプールやマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍したオーウェン氏は、「ルベン・アモリム監督は、今後何年間もマンチェスター・ユナイテッドを率いることができる人物だ。エリック・テン・ハフが監督に就任したとき、私は最初から『彼にはできない』と言っていた。彼の言葉にも、サッカースタイルにも納得できなかったからだ」と、アモリム監督が引き続き指揮を執り続けることが重要だと語り、次のように続けた。

「だがアモリム監督については、彼の主張や信念に共感することができる。時間と資金を与え、そしてクラブの安定した経営があれば。彼は成功を収めることができるだろう。過去10年間、様々な監督たちがこのクラブで失敗してきた。だからこそ、監督を頻繁に入れ替えるのをやめて、1人の指揮官にこだわるべきときだ」

そして、「クラブは監督、施設、スタッフ、そして首脳陣さえも変えた。いま必要なのは安定と、チームを立て直すための時間だ。アモリム監督にそのチャンスを与えればきっと実現できるはずだ」と現指揮官への期待を口にした。

現在リーグ9位のマンチェスター・ユナイテッドは、25日に行われるプレミアリーグ第9節でホームにブライトンを迎え入れる。勝利すれば、他会場の結果次第でチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の4位以上へ浮上するチャンスなだけに、重要な一戦となる。

【ハイライト動画】リヴァプールvsマンチェスター・U