乃木坂46賀喜遥香「制服姿でみんなと写真やプリクラをいっぱい撮って…」高校時代にやって良かった"思い出づくり"とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月16日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは“高校生活のあいだにやって良かったこと”について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私は高校3年生で、高校生活が残り少なくなってきているのを実感してきています。大学進学を考えているので勉強を頑張る日々が続いていますが、やはり、残りの学校生活やJKならではのことを全力で楽しみたいです！ そこで『これだけは学生のあいだにやっておくべき！』ということはありますか？」（兵庫県 18歳）

◆思い出をいっぱい作ってほしい！

賀喜：10月になって本格的に受験シーズンだから、「勉強を頑張らないと！」という生徒が多いのかなって思いますけど、確かに高校生でいられるのって3年間しかないから、私も思い出をいっぱい作ってほしいなって思います！

私は高校2年生で乃木坂46に合格したので、ちゃんと「JKを満喫したぜ！」って言えるのは高校2年生までなんですけど、卒業したら制服を着ることがなくなるから、いわゆる“制服ディズニー”だったり、制服を着ていろんなところに行くことは、やって良かったなって思いました。

あと制服姿でみんなと写真やプリクラをいっぱい撮って、形に残るようにするのも後から見返せるからいいなって思うし、あとはアイスを買ってきて、みんなと教室でアイスを食べたのが、楽しかったなってすごく思い出に残っています。でも、冬だからアイスは寒いか……おでんを買ってくる（笑）？

高校ならいけますよね？ 中学校でそれをやったら「お前ら何をやっているんだ、生徒指導室に来い！」って言われるけど、JKだから（笑）！ JKは無敵だから、コンビニでおでんをいっぱい買ってきて、みんなでおでんパーティーをやったら楽しそう！ そういうのをやってほしいな～。この提案どう（笑）？

お勉強も大変だと思うけど、お友達といっぱい思い出を作ってくださいね！ 受験も成功しますように、応援しています！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info