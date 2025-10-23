ミランを率いるマッシミリアーノ・アッレグリ監督が、今シーズンの目標はチャンピオンズリーグ（CL）出場権の獲得であると語った。23日、『フットボール・イタリア』がコメントを伝えている。

ミランは19日に行われたセリエA第7節でフィオレンティーナに2－1で勝利し、現時点でセリエA7試合を戦って5勝1分け1敗のリーグ首位に立っている。そのミランは、24日に行われるセリエA第8節で昇格組の最下位ピサをホームに迎え入れる。

アッレグリ監督は、試合前の会見でリーグ首位に立つことを予想していたか問われると「予想していたことは何もなかった。ただ、いいチームを引き継ぎ、移籍市場でさらに補強したということだけは知っていた。まだ始まったばかりだ。この調子を続けていかなければならない」と、今後もこれまでのパフォーマンスを継続して発揮しなければいけないとした。

そして、「勝利は決して容易なことではない。一歩ずつ前進し、チャンピオンズリーグ出場権確保へゆっくりと近づきたいと思っている。それが我々の目標だ。最低でも74ポイントを獲得する必要がある」と、あくまでも目標はCL出場権の確保であると述べ、「ナポリやインテルのことは考えていない。我々は明日の試合に集中している。地に足をつけていかなければいけない」と目前の試合のことのみを考えていると語った。

