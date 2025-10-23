Mrs. GREEN APPLE大森元貴「真摯にフェーズ2を走り抜けることと、フェーズ3を開幕すること…」“大切なお知らせ”生配信直後の裏側トーク

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月20日（月）の放送では、10月16日におこなわれた「Mrs. GREEN APPLEからの大切なお知らせ」YouTube生配信、「Mrs. GREEN APPLEフェーズ3開幕宣言 記者会見」直後のメンバーのトークをお届けしました。大森：今日はですね、10月16日木曜日！ 今は20時45分頃ですね！ 僕たちMrs. GREEN APPLEは、つい先ほどまで記者会見を行っていました！ これが放送されている今は10月20日の月曜日なので、生徒（リスナー）のみんなはもう僕たちが記者会見で話したことをすでに知ってくれていると思います！若井：そうですね！大森：いやー、どうでしたか！「年内でフェーズ2が終わるよ」っていう話と、「来年の1月1日からフェーズ3だよ」「活動休止期間は設けないよ！ でも夏頃に休むよ！」っていう話！若井：と！大森：と！「秋頃にオリジナルアルバムを出すよ！」ということと、来年はファンクラブが10周年なので、「より力を入れていくよ！」っていう発表させていただきました。大森：フェーズ2、あらためてどうでしたか？ りょうちゃん（藤澤）。藤澤：いやー、ちょっとね……本当に発表したばかりで。もちろん、この発表することは、みんなで決めてさ。ここに向けて、っていう準備もあったし。でもなんか今、急にすごい実感が湧いてきて。大森：その実感は、感情で言うと何が一番占めてるの？藤澤：“フェーズ2完結”っていう言葉が、いよいよやってきたんだなっていう実感！若井：本当にそうね。大森：本当だよね！ フェーズ2開幕が、我々にとってものすごく大きい意味を持っていたじゃん。藤澤：そうなんですよ……！ だから会見しながら、元貴が一番最初に喋っていたんだけど、その時点でちょっと泣きそうになっちゃって（笑）。若井：思った！「やばい！ りょうちゃん泣く、これ!!」と思って（笑）。大森・藤澤：（笑）。藤澤：でも、さすがに一番最初は伝えたいことがいっぱいあるからさ！ 泣いたらあかん！ 泣いたらあかん！ って思いながら（笑）。若井：なんで急に関西弁なの（笑）？大森：なに、のど飴（のCM）みたいな（笑）。大森：いや、でも本当にいろいろ“大切なお知らせ”って告知をしていまして。ファンは本当にもちろん、メディアの方々も「なに？ なに!?」ってなっていた状態で、YouTubeの配信65万人同時接続という……！ おら、見たことねえど！ そんな配信は!!若井：65万人って……！大森：びっくりしちゃっていたんだけど、でも、それだけ注目していただけているんだな、ということを、あらためて実感させていただき、真摯にフェーズ2を走り抜けることと、フェーズ3を開幕すること。本当にそれに尽きるな、と思いました！ あらためて、年内フェーズ2を駆け抜けていきましょう！若井：そうですね！藤澤：はい！ そうですね！大森：そして、来年1月1日からフェーズ3のMrs. GREEN APPLEを、どうぞ！全員：「「よろしくお願いいたします!!!」」

