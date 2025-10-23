夏川りみ「どこの国に行っても『沖縄の音楽』はみんな好き」南米ライブで見た予想外の観客リアクションとは？

女優・本仮屋ユイカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「三菱地所レジデンスSparkle Life」（毎週土曜18:30～18:55）。9月20日（土）、27日（土）の放送ゲストは、歌手・夏川りみさん。いつものスタジオを飛び出して、東京・半蔵門にあるTOKYO FM内のラウンジ「JET STREAM（ジェット・ストリーム）」にて公開収録を実施しました。この記事では、海外でのライブ、変化した「沖縄」との向き合い方などについて語った27日の模様をお届けします。

――最近では世界各国でライブをおこなう機会が増えたという夏川さん。

本仮屋：いろんな国で歌っていらっしゃると思いますが、印象的だった国やリアクションはありますか？

夏川：最近、本当にあちこち呼んでいただくことが多くなりました。南米、ブラジルとかペルーに行ったときにいつも感じるのは、どこの国に行っても“沖縄の音楽はみんな好きだ”ということ。ステージからみなさんの反応を見ていて、それをすごく感じます。

本仮屋：（曲のリズムの）乗り方はどうですか？

夏川：私の曲は結構ゆっくりな曲が多いのですが、すごい盛り上がりで（笑）。「ちょっと待って！ 誰か違うアーティストと勘違いしていない!?」って思うぐらい。しっとりした曲のときはみんな静かに聴いてくださるのですが、最後みんなで盛り上がれる沖縄の賑やかな曲、たとえば「かちゃーしー」（沖縄の伝統的な踊り）みたいな曲が流れると、ブラジルの方なんかはもう、ものすごく踊るんですよ。一気に沖縄の感じがして、すごいなと思いました。

本仮屋：夏川さんは、最初は沖縄色を前面に出した活動ではなかったのですか？

夏川：そうですね。デビュー当時はそうではなかったです。

本仮屋：途中からだいぶ変わったのですね。

夏川：話すときも、それまでは「あまり（沖縄の）訛り（なまり）を出さないように……」と思っていたのですが、「涙そうそう」に出会った頃から、「別に訛ってもいいかな」「自然な自分のほうが伝わるかな」と思って。今は沖縄のイントネーションで話すことも気にしなくなりました。

本仮屋：夏川さんの沖縄のイントネーションに癒やされます。一言聞くだけで、心がふわっと、ほどけます。

番組では他にも、夏川さんが大切にしている“一生モノ”について語る場面もありました。

