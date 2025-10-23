リヴァプールに所属するドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツが、フランクフルト戦後に自身のパフォーマンスについて語った。22日、アメリカの通信社『AP通信』がコメントを伝えている。

リヴァプールは22日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節でフランクフルト（ドイツ）と対戦した。リヴァプールは26分に先制されたものの、35分にウーゴ・エキティケの得点で追いつくと、39分にフィルジル・ファン・ダイク、44分にはイブライマ・コナテの得点で逆転。その後、66分にコーディ・ガクポ、70分にもドミニク・ソボスライがゴールを決め、5－1でリヴァプールが大勝。ヴィルツはこの試合で、ガクポとソボスライのゴールをアシストした。

試合後、ヴィルツは「前半はなかなか良いスペースに入れなかったし、失点前のボールロストは不運だった。それでも、全体的にはまずまずだった」と振り返り、「自分にはもっともっとやれるとわかっている。後半は本当に良かったし、他の選手たちもそうだ。今日勝てたこと、そして、ようやく得点に関与することができて満足しているよ」と、自身のパフォーマンスについて手応えを口にした。

なお、アルネ・スロット監督は試合前に『DAZN』のインタビューで「サッカーにおいて、選手はゴールやアシストで評価される。彼はすでに3、4、5、6アシストを記録することだってできたのに、運に恵まれていなかった」とし、「マンチェスター・ユナイテッド戦では、彼のプレーから得点が生まれた。プレアシストとでも呼べばいいだろうか。フロリアンはリヴァプールで良いスタートを切った。ゴールアシストだけで見れば違った評価になるかもしれないが、それは私の考えとは異なる」と、ヴィルツのこれまでのパフォーマンスについて見解を述べていた。

【ハイライト】リヴァプールが連敗を“4”でストップ! vsフランクフルト