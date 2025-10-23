大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのタナー・スコット投手は、ワールドシリーズを目前に控える中、怪我からの復帰を試みている。ブルペンの一角を担うスコットの状態については注目が集まっている。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。

スコットはディビジョンシリーズ第4戦の前にロースターから外れ、その後のナ・リーグ優勝決定シリーズにも出場できなかった。その理由は、下半身の膿瘍切除手術という突発的な医療処置によるものだった。

スコットは現在、身体的には登板可能とされており、本人もワールドシリーズでのロースター入りを熱望している。

しかし、デーブ・ロバーツ監督はスコットのロースター入りを問われ、「タナーがブルペン投球を続けているのは良いことだ。医師が完全な青信号を出すかどうかを見極めようとしている。今日、その質問には答えられない」と語った。

注目の集まるスコットの状態についてイブラ氏は「ドジャースは彼をロースターに加えることを検討しているが、ロバーツ監督は、チームが検討している変更は1つだけだと述べた。それがスコットに関係するものかどうかは明らかにしなかった」と言及した。

