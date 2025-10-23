大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手を獲得するのではと噂されている。同選手は今季後半は調子が今一つだったが、ドジャースとしてはむしろ好都合という見方もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

タッカーは今季通算では打率.266、22本塁打、73打点といった数字だったが、7月は打率.218、8月も打率.221と苦戦。さらに、9月上旬には右ふくらはぎの肉離れで戦線を離脱し、復帰はないままシーズンを終えている。

同メディアは「タッカーはシーズン通算では好成績だが、それは前半戦の好調によるものだった。オールスターブレイク後は打率.231、OPS.738に終わり、実際に負傷していたかどうかを巡る奇妙な行き来の末、故障者リスト（IL）入りした期間もあった。カブスファンは彼と契約延長するようフロントに強く求めていたにもかかわらず、今では残留を望むかどうかで意見が分かれている」と言及。

続けて、「選手には調子が上がらない年もある。ムーキー・ベッツ内野手も不調の年があったが、彼の契約が無駄だったと言う人はいない。むしろ、ドジャースは後半戦の不振により、タッカーの価値が少し下がったと喜んでいる。彼に3億ドルに近い契約を提示できるからだ。彼がマイケル・コンフォート外野手よりも攻撃面、そしてテオスカー・ヘルナンデス外野手よりも守備面で上回るのは疑いようがない」と記している。

