Jリーグは23日、11月1日に行われる2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝戦の国歌斉唱に関し、Little Glee Monsterが務めることを発表した。

今シーズンの2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝戦は、12年ぶり3度目の制覇を目指す柏レイソルと、2022年に初優勝を果たしたサンフレッチェ広島が激突する。決勝戦は『国立競技場』にて開催され、11月1日（土）の13時5分にキックオフされる予定だ。

その決勝戦で国歌斉唱を行うのは、2025明治安田Jリーグの応援ソングにも起用されている女性ボーカルグループ『Little Glee Monster』に決定した。

女性ボーカルグループ『Little Glee Monster』は、Jリーグ公式サイトで次のようにコメントしている。

「Ｊリーグ2025シーズン応援ソングを担当させていただいているLittle Glee Monsterです。 この度、2025ＪリーグYBCルヴァンカップの決勝にて、国歌斉唱を務めさせていただくこととなりました。 私たちリトグリは『For Decades』と共に、Ｊリーグ2025シーズンを通して、Ｊリーグの皆さまや選手、クラブ関係者、そしてサポーターの皆さまと共に走り続けさせていただいています。 そのような年に歴史あるルヴァンカップの決勝に連れてきていただいたこと、心から嬉しく思っています。 当日は私たちLittle Glee Monsterらしいハーモニーで、心を込めて国歌をお届けさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします！」