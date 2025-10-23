越谷に新風！モビリティとプロバスケが拓く、便利で熱い街の未来

「もっと便利に移動できたら…」「地元がもっと盛り上がらないかな？」そんな願いを抱いたことはありませんか？ 越谷市で、その両方を叶える画期的なパートナーシップが誕生しました！ 地域に根差した「モビリティプラットフォーム」が、プロバスケットボールチーム「越谷アルファーズ」のオフィシャルパートナーに。この提携が越谷の街にもたらす、スポーツ振興と移動の利便性向上という新たな価値について、詳しく見ていきましょう。



## 越谷の未来を動かす！モビリティとスポーツの画期的な融合



皆さんは、地域の暮らしを便利にする「移動」と、人々の心を熱くする「スポーツ」が手を取り合うとしたら、どんな未来が生まれると思いますか？ 私が今回注目したのは、まさにそんな可能性を秘めた、心躍るニュースです！



埼玉県を拠点に、私たちの日常の移動をスマートに変えるサービスを展開しているモビリティプラットフォーム株式会社が、プロバスケットボールB1リーグで活躍する越谷アルファーズと、なんとオフィシャルパートナー契約を締結したというのです。これは単なる企業の支援に留まらない、地域全体を巻き込む大きな一歩になる予感がします。







## なぜ今、このパートナーシップが注目されるのか？



このパートナーシップの背景には、両者が共通して抱く「地域への貢献」という強い想いがあります。



### 地域を支える「モビリティプラットフォーム」のサービス

まずは、モビリティプラットフォームについて少しご紹介しましょう。この会社は、埼玉県を中心に「MaaS Car」というカーシェアリングサービスや、「MaaS Cycle」というシェアサイクリングサービスを展開しています。簡単に言えば、必要な時にだけ車や自転車を利用できる、環境にもお財布にも優しい移動手段を提供しているんです。

MaaS Car: スマートフォンで予約・解錠できるカーシェアリング。

MaaS Cycle: 「HELLO CYCLING」のプラットフォームを活用したシェアサイクル。

私たちがもっと気軽に、もっと便利に移動できる未来を目指して、日々サービスの拡大に力を入れています。



### 越谷の誇り、プロバスケ「越谷アルファーズ」の挑戦

一方、越谷アルファーズは、1997年に創設された歴史あるプロバスケットボールチームです。2023-24シーズンには見事B1リーグへの昇格を果たし、2024-25シーズンからは国内トップリーグで戦っています。埼玉県越谷市を本拠地とし、「未知の力で挑戦を続け、みんなにとっての+αを生み出すクラブでありたい」という熱い想いを胸に、地域に根差した活動を展開しています。地元越谷の誇り、と言っても過言ではないでしょう。



## 越谷市との揺るぎない絆が背景に



今回のパートナーシップは、突如として生まれたものではありません。モビリティプラットフォームは、これまでも越谷市と非常に深い関係を築いてきました。

サービス展開の拠点: 越谷市内にメンテナンス拠点を構え、「MaaS Car」は26カ所、「MaaS Cycle」は36カ所のステーションを展開（2025年10月現在）。越谷市民の皆さんの移動を支えるインフラとして、すでに深く浸透しています。

実証実験への参加: 2024年3月には、越谷市、OpenStreet株式会社と3者で「越谷市シェアモビリティ事業の実証実験に関する基本協定」を締結。地域における移動の利便性向上と、シェアモビリティが新たな交通システムとしてどれだけ有効かを検証してきました。これは未来を見据えた、非常に重要な取り組みですよね。

企業版ふるさと納税: グループ会社である株式会社ホンダカーズ埼玉中が、企業版ふるさと納税を通じて越谷市に寄附を行うなど、多角的に地域貢献を進めています。

こうした長年の信頼関係と実績があったからこそ、今回、スポーツを通じた地域活性化という新たなステージへと歩みを進めることになったのです。



## パートナーシップが描く、越谷の豊かな未来



モビリティプラットフォームは、越谷アルファーズの「未知の力で挑戦を続け、みんなにとっての+αを生み出す」という理念に深く共感し、その活動を支援することで、越谷市のスポーツ振興と、さらなる地域活性化に貢献しようとしています。

想像してみてください。アルファーズの試合会場へ、気軽にシェアサイクルで向かい、熱い応援で盛り上がる。試合後には、カーシェアでスムーズに帰宅する。そんな、スポーツ観戦と日常の移動がシームレスに繋がる未来が、もうすぐそこまで来ています。

この連携は、単に企業のロゴがチームのユニフォームに表示されるだけでなく、私たちの暮らしの中に、もっとスポーツとモビリティが融合した、豊かで持続可能な社会をもたらしてくれるはずです。



## あなたも越谷の「新常識」を体験しよう！



モビリティプラットフォームは、「MOBILIXグループ」の一員として、自動車ディーラー事業からAI活用ベンチャー、不動産事業まで多岐にわたる事業を展開しています。その中でも、今回注目したシェアモビリティ事業は、これからの社会に欠かせないインフラとなるでしょう。

私も、このパートナーシップを通じて、モビリティプラットフォームのMaaS CarやMaaS Cycleが、越谷市民だけでなく、多くの人々の移動手段として、より一層活用されることを期待しています。そして、越谷アルファーズ*が、この新たなサポートを力に変え、B1リーグでさらなる飛躍を遂げることを心から応援しています。

皆さんも、もし越谷を訪れる機会があれば、MaaS CarやMaaS Cycleを体験してみてはいかがでしょうか？ そして、ぜひアルファーズの試合会場に足を運び、その熱気を肌で感じてみてください。地域を動かす新たな力が、そこには確かに存在しています。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。