今日の運勢は？ ★10月24日（金）12星座占いランキング！ 第1位は 射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年10月24日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月24日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？自分の気分と感情の変化を感じ取れるように、感覚を研ぎ澄ませておきましょう。あなたの中の違和感や高揚感を大事にして下さい。あなたのやりたいことが進んで行くような日です。頑張ったり、苦しい努力をするよりも、今日1日を楽しんだほうが、幸運が舞い込んでくるでしょう。先のことを考えるというより、どうなりたいか、どうなっていたいか、そこを設定してみましょう。やり方や可能性などは一旦考えず、自由に想像してみて下さい。いろいろ難しく考えず、シンプルに考えましょう。また、「怒り」がモチベーションになっている目標は、本当に叶えたいのか、それを叶えた後どうしたいのか、真剣に考えてみましょう。恋愛運が上がっています。あなたの自信のあるところはどこですか？そこがより魅力的に感じてもらえるよう、工夫してみましょう。見た目、中身、しぐさ、言葉遣い…あなたの魅力は、あなたが自覚しているところ以外にもたくさんありそうです。好きな人には、素直に自分から行動してみましょう。友達ができたり、新しい繋がりに恵まれたり、交流の輪が広がっていく暗示。ひとりでばかり過ごさず、人と交流したほうが今日の運気を活かせます。SNSやゲームなどでの交流でも良く、特に、自分の趣味とあう人と縁がありそうです。ある程度自己開示できるように準備しておきましょう。チャンスが舞い込んで来やすい日です。また、新しい展開もやってくるような日なので、自分のもとに舞い込んできたものは、予想外のものでも、一度前向きに検討してみましょう。やりたいこととは限りませんが、今のあなたに相応しいミッションがやってくるでしょう。先にいろいろと済ませてしまいましょう。今日は、先延ばしをしがちな人にとってはちょっとしんどい1日になりそうです。ラッキーを期待せず、地道にこつこつやっていきましょう。色んなことに気が散りやすく、誘惑の多い日です。集中力も切れやすいので、自分のペースを把握しながら進めましょう。仕事運が上がっている1日です。前向きに頑張りましょう。少しハードルが高いと感じるような内容や仕事量をまかされるかもしれません。一生懸命やっていると、誰かがちゃんと見ていてくれます。すぐに結果を求めないで、必要ならチャレンジもどんどんしていって下さい。あなたの話が多くの人に広まりやすい日です。広めたいことがあるなら、今日はうってつけですが、誰かを困らせてしまうような内容は避けたほうが良いでしょう。また、褒められやすかったり、感謝の言葉を耳にする日です。そこはあなたの長所です。自覚して扱えるようになると、更に人に喜んでもらえるようになるでしょう。夜になるにつれて、調子が整いだすでしょう。あなたがまわりにしてきたぶんだけ、今日はあなたが優しくされる日です。もし、こんなもんかと思うなら、期待しすぎか、あなたがあげすぎなようです。あげすぎは、あなたが自分でコントロールしていかなければなりません。あなたの無意識が出やすい日です。直感が冴える日でもあります。納得感より、なんとなくという動機で動いてみると良いでしょう。この世はうまくいくことを約束されていないことばかり。確実というのは、ひとつのイレギュラーで簡単に吹き飛びます。リスクを受け入れたとき、大きな成果を手に入れられると思っておきましょう。なくしていたものが見つかるかも。片づけや整理をすれば、なくしていたことすら忘れていた物まで発見しそう。意外とゴミや不要なものをためてしまっているなら、今日のうちにゴミ袋に入れて、すぐ捨てられるようにしましょう。人の噂が耳に入ってきても、あなたのところでやめておきましょう。真っすぐ行こうとすると疲れてしまいそう。 休み休み動くつもりでいきましょう。難しく考えず、なんでもシンプルに行くと良いでしょう。あまり体を酷使しすぎず、頼れるところは周りに素直に頼りましょう。ちゃんと力になってくれる人に恵まれるでしょう。周りを信頼して下さい。あなたの行こうとする道は、あなたにとって正しい道でしょうか？自分にとって正しかったとしても、倫理的に考えたらどうでしょうか？ズルや抜け駆けを考えているなら、それは失敗の方向に傾いていることでしょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/