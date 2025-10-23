Jリーグは23日、2025シーズンのJリーグYBCルヴァンカップ・ニューヒーロー賞を発表し、サンフレッチェ広島のMF中島洋太朗が受賞した。

中島は今季のルヴァンカップで3試合に出場し、1ゴール2アシストを記録してチームの決勝進出に貢献。広島からは2010年の髙萩洋次郎氏以来、15年ぶり2度目の選出となった。

本拠地のエディオンピースウイング広島で記者会見に出席した中島は、「こういった賞をいただけることをうれしく思います。たくさんの方のおかげで受賞することができたので感謝したいと思います」と喜びを口にした。

広島出身の19歳MFは、9月6日に行われた湘南ベルマーレとの準々決勝第1戦でチームの全2得点をアシスト。10月8日に行われた横浜FCとの準決勝第1節では、ロングボールを胸トラップしながらペナルティエリア左へ入ると、巧みな反転からニアをぶち抜くシュートを突き刺して驚愕のゴールを決めていた。

今大会のベストプレーには、「狙い通りできた」という湘南戦の2アシスト目を挙げた。1点ビハインドの85分にピッチ中央からバックスピンをかけた技ありのスルーパスでFW木下康介の同点ゴールを演出していた。

アシストシーンについて、「ボールがこぼれてきて味方の位置と空いているスペースが見えて、ボールがバウンドしていたのでバックスピンをかけて強くなりすぎないように蹴りました。スペースに走ってほしいという思いがあった中でイメージ通りに出せて、コウスケくんもイメージ通りに走ってくれて点を取ってくれたので良かったです」と振り返った。

ルヴァンカップ決勝は11月1日に国立競技場で開催され、広島は3年ぶり2度目の大会制覇をかけて柏レイソルと対戦する。中島は、「今年はチームとしても自分としても、1つでもタイトルを取りたいという思いでシーズンをスタートして、1つ目のタイトルの目前まで来ることができたので、しっかりタイトルをとってみんなで喜びたいです」と意気込んだ。

なお、賞金50万円、クリスタルオーナメント、ヤマザキビスケット社製品1年分が贈られた中島は、賞金の使い道について「普通に生活費に使いたいです」と答えて報道陣の笑いを誘った。

中島は広島のアカデミー出身で、2023年9月に当時17歳でプロ契約を締結。2024年3月30日にホームで行われた明治安田J1リーグ第5節のガンバ大阪戦でトップデビューを飾った。同年10月3日に行われたAFCチャンピオンズリーグ2の東方戦では公式戦初ゴールを記録。これまで公式戦通算50試合に出場し、6ゴールを記録している。

取材・文＝湊昂大

【ルヴァンカッププレー集】“新世代のファンタジスタ”中島洋太朗プレー集