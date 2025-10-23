メゾンとダンスの歴史を結ぶ「ダンスリフレクションズ by ヴァン クリーフ＆アーペル」がソウルで初開催

1906年にパリのオペラ・ガルニエにほど近いヴァンドーム広場で誕生したヴァン クリーフ＆アーペル。創業間もないころからメゾンはバレエに強い関心を抱いており、その興味は常に大きなインスピレーションの源になっている。そんな結びつきのひとつとして、今年で6回目となる「ダンスリフレクションズ by ヴァン クリーフ＆アーペル」をご紹介しよう。

1941年、ダンスへの情熱が形をとり、最初のダンサー クリップが誕生した。

「ダンスリフレクションズ by ヴァン クリーフ＆アーペル」は2020年、コンテンポラリーダンスを支援するプログラムとしてスタート。2025年10月16日から11月8日に本年初めて韓国・ソウルで開催される運びとなった。本年は2020年の創設以来掲げてきた創造、継承、教育という本質的価値を反映するため、近年の作品だけでなく、コンテンポラリーダンス史にその名を刻む傑作も上演される。

本フェスティバルは、韓国のダンス文化の発展に貢献すると共に、 ヴァン クリーフ＆アーペルと振付芸術の長年の関わりを紹介する貴重な機会となるだろう。

◼︎会場および予約に関して

大学路芸術劇場

住所：7, Daehak-ro 8-gil, Jongno-gu, Seoul

チケット予約：木曜日~日曜日(午前10時~午後7時)

電話：02-3668-0007

貞洞1928アートセンター

住所：130 Deoksugung-gil, Jung-gu, Seoul

www.jeongdong1928.com

SFAC THEATER QUAD

住所：122 Dongsung-gil, Jongno-gu, Seoul

チケット予約：月曜日~日曜日(午前10時~午後6時)

電話：02-1577-0369

sfac.or.kr/english/engMain.do

韓国国立劇場

へオルム劇場、タルオルム劇場、ハヌル劇場

住所：59, Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul

チケット予約：月曜日~日曜日(午前9時~午後6時)

電話：02-2280-4114

ntck.or.kr/en

世宗文化会館

住所：175 Sejong-daero (Sejongno) Jongno-gu, Seoul

チケット予約：月曜日~日曜日(午前10時~午後8時)

電話：02-399-1000

sejongpac.or.kr/eng/main/main.do

S-FACTORY

住所：11, Yeonmujang 15-gil, Seongdong-gu, Seoul

チケット予約：月曜日~日曜日(午前10時~午後6時)

電話：02-6388-8316

sfactory.co.kr