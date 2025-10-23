ソフトバンク・近藤健介(C)Kyodo News

　日本野球機構（NPB）は23日、10月25日（土）から行われる「SMBC日本シリーズ2025」の出場資格者名簿を発表した。

　日本シリーズ出場資格を有する選手は、8月31日現在その球団の支配下選手で、その後、引き続きその球団の支配下選手として登録されている選手のうち40名以内に限定される。またシリーズの各試合では、この40名の中から26名の選手がベンチに入ることが可能となる。

　ソフトバンクの出場資格者は以下の通り。

◆ 投手

10 上沢 直之

11 津森 宥紀

16 東浜 巨

17 有原 航平

26 大津 亮介

27 岩井 俊介

29 大江 竜聖

35 モイネロ

39 尾形 崇斗

40 杉山 一樹

42 伊藤 優輔

47 大関 友久

48 藤井 皓哉

49 松本 晴

63 ヘルナンデス

64 上茶谷 大河

66 松本 裕樹

68 木村 光

______________________

◆ 捕手

00 渡邉 陸

12 嶺井 博希

45 谷川原 健太

55 石塚 綜一郎

62 海野 隆司

______________________

◆ 内野手

0 川瀬 晃

4 ダウンズ

5 山川 穂高

6 今宮 健太

8 牧原 大成

23 周東 佑京

24 栗原 陵矢

25 庄子 雄大

99 野村 勇

______________________

◆ 外野手

3 近藤 健介

7 中村 晃

9 柳田 悠岐

31 正木 智也

32 柳町 達

44 笹川 吉康

57 緒方 理貢

61 川村 友斗