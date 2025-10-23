日本野球機構（NPB）は23日、10月25日（土）から行われる「SMBC日本シリーズ2025」の出場資格者名簿を発表した。
日本シリーズ出場資格を有する選手は、8月31日現在その球団の支配下選手で、その後、引き続きその球団の支配下選手として登録されている選手のうち40名以内に限定される。またシリーズの各試合では、この40名の中から26名の選手がベンチに入ることが可能となる。
ソフトバンクの出場資格者は以下の通り。
◆ 投手
10 上沢 直之
11 津森 宥紀
16 東浜 巨
17 有原 航平
26 大津 亮介
27 岩井 俊介
29 大江 竜聖
35 モイネロ
39 尾形 崇斗
40 杉山 一樹
42 伊藤 優輔
47 大関 友久
48 藤井 皓哉
49 松本 晴
63 ヘルナンデス
64 上茶谷 大河
66 松本 裕樹
68 木村 光
______________________
◆ 捕手
00 渡邉 陸
12 嶺井 博希
45 谷川原 健太
55 石塚 綜一郎
62 海野 隆司
______________________
◆ 内野手
0 川瀬 晃
4 ダウンズ
5 山川 穂高
6 今宮 健太
8 牧原 大成
23 周東 佑京
24 栗原 陵矢
25 庄子 雄大
99 野村 勇
______________________
◆ 外野手
3 近藤 健介
7 中村 晃
9 柳田 悠岐
31 正木 智也
32 柳町 達
44 笹川 吉康
57 緒方 理貢
61 川村 友斗