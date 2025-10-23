ニューカッスルが、同クラブに所属するイタリア代表MFサンドロ・トナーリと新契約を締結したようだ。22日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在25歳のトナーリはブレシアの下部組織出身で、同クラブでプロデビューした後、2020年夏にミランに移籍。自身が憧れを公言していたクラブでは、“ロッソネロ”（ミランの愛称）のレジェンドでもあるジェンナーロ・ガットゥーゾ氏に許可を得た上で背番号「8」を背負い、2021－22シーズンにはクラブにとって11シーズンぶりのセリエA制覇にも貢献した。

そして、2023年夏に7000万ユーロ（約124億円）と見られる移籍金でニューカッスルに加入。同年10月にはイタリア時代にサッカーイベントへの賭博を禁止する項目に違反したとして、イタリアサッカー連盟（FIGC）から最終的には合計10カ月間の出場停止処分が下された。

それでも、2024年8月に公式戦復帰を果たすと、昨季はカラバオ・カップで優勝し、70年ぶりの国内タイトル獲得に貢献。今季もここまで公式戦10試合に出場するなど、主力として活躍している。

そんなトナーリは違法賭博による出場停止処分中に秘密裏に新契約に合意していた模様で、これはニューカッスルが10カ月間トナーリを起用できなかったことによる財政難を防ぐためだったという。

これに伴い、当初の契約は2028年までとなっていたが、現在は2029年6月30日までに延長され、1年間の延長オプションも付随していることが伝えられている。