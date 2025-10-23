100歳を超えるサンビームでラリーに参戦？｜『Octane』UKスタッフの愛車日記

『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。1924年サンビーム14/40に乗るデイビッドが、100年以上に生まれたこの車で走行会に参加した。

【画像】戦前車をはじめとするクラシックカーはイギリスの田舎の風景によく似合う（写真3点）

最近まで、写真のサンビームの試運転は村の周辺の短距離移動限定だった。しかし地元でクラシックカーとトラクターの走行会が開催されるという。救援用のピックアップトラックとトレーラーまで用意されるそうだ。これまでよりも長い距離を走って信頼性を試せる絶好のチャンスを逃すわけにはいかない。

乗用車と農業機械が混走するラリーなど、普通ではないかもしれない。しかし、私たちの田舎のコミュニティでは理にかなっていて、なんとも興味深い車両が集まった。もしかするとトラクターの台数のほうが、乗用車より多かったかもしれない。ただ、いずれにせよ見事な圧巻のラインナップだった。最近のこういうイベントではよくあることだが、戦前の車は戦後やモダンなクラシックカーに比べて数が少なく、101歳になるこのサンビームは他の参加車よりも10年古く、最年長の出場車だった。その他の戦前車では、1937年フォードの8モデルY 8hp、MGミジェット、前輪駆動のBSAが出走していた。

前半の走行エリアは見慣れた土地だった。しかし、エセックスとハートフォードシャーの州境を越えると、未知の土地に入った。私は同乗者がおらず、サンビームをひとりで運転していたが、分かりやすい地図をもらっていたので、ルートは容易に辿れた。クラップゲート、クレイ・チムニーズ、マゴッツ・エンドといった、奇妙な名前の孤立した村々を通り過ぎた。サンビームはトップギアでも驚くほどしなやかで（3速までしかないが）、少しあった長い上り坂を除けば、2速に落とす必要はほとんどなかった。1924年モデルで新たに採用された四輪ブレーキはよく効いたが、強く踏むと高い異音がしがちだった。

さらに40マイルほど進み、スタンステッド空港の周囲を回って出発地点に戻った。そして、ご褒美のクリームティーを楽しんだ。嬉しいことにサンビームは一度も不調を訴えることはなく、その信頼性を証明してみせた。

一週間後、サンビームにまたふさわしい出番がやってきた。キッド・ティディマン・バンドによる、恒例の野外ジャズコンサートへの移動だ。会場の雰囲気で、私の心はまだトラッド・ラッド（トラディショナル・ジャズに夢中な少年）だった10代の頃へとタイムスリップしていた。あの頃、パーリーにあるバー『ジョリー・ファーマーズ』で、アッカー・ビルクと共にブラウンエールを飲んだっけ（若気の至りだった！）。100年前、このサンビームは、初代オーナーをどんなお楽しみの場へと連れて行ったのだろう？と想像するのも悪くない。

文：David Burgess-Wise