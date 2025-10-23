モナコに所属するFW南野拓実が、22日のトッテナム戦を振り返った。同日、公式サイト『UEFA.com』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）第3節が22日に行われ、モナコはトッテナムと対戦した。FW南野拓実はベンチスタートとなったなか、スコアレスで迎えた70分にFWアンス・ファティに代わって途中出場。2度ほどチャンスも巡ってきたが、仕留めきれずにタイムアップ。勝ち点1を分け合う形となった。

試合後、約15分間のプレーながら存在感を発揮した南野。しかし、チーム全体で撃った23本ものシュート（枠内は8本だった）をゴールに結びつけられなかったことについて、悔やんだ同選手は、「個人的には、この結果にがっかりしています。僕にも2、3回チャンスがあったなかで決めきれず、勝ち点を落としてしまったので」と省察。一方で、「ピッチ上では、多くのポジティブな要素が見えたのも確かです。プレミアリーグの強豪であるトッテナム相手に、多くのチャンスを作り出せたと思っています」と一定の手応えを得たことも明かしている。

これでモナコは、今節終了時点で2分1敗の27位に。プレーオフ圏内の24位までに入るために、まずは1勝が欲しいモナコの第4節は、来月4日のボデ／グリムト戦となる。

【ハイライト】チャンスを活かせなかったモナコ