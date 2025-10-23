夏川りみ 息子と夫からダメ出し!?「『お母さん、キーが違うよ！』って」“音楽一家”の日常を明かす

女優・本仮屋ユイカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「三菱地所レジデンスSparkle Life」（毎週土曜18:30～18:55）。9月20日（土）、27日（土）の放送ゲストは、歌手・夏川りみさん。いつものスタジオを飛び出して、東京・半蔵門にあるTOKYO FM内のラウンジ「JET STREAM（ジェット・ストリーム）」にて公開収録を実施しました。この記事では、ご家族について語った20日の模様をお届けします。

本仮屋：息子さんは、音楽はお好きですか？

夏川：大好きですね。今はギターに夢中みたいで、もう朝から晩までずっとギターを触っています。

本仮屋：ご主人（玉木正昭さん）がパーカッションのアーティストの方で、夏川さんが歌われて、息子さんがギターを弾いて。お家のなかで、ずっと音が鳴っている感じですか？

夏川：そうですね。もうずっとギターの音が聞こえています。

本仮屋：おうちで歌や曲などの感想を聞くことはあるのですか？

夏川：私が歌っているときに、（息子から）「お母さん、キーが違うよ！」とかは、よく言われます（笑）。

本仮屋：それは当たっているのですか？

夏川： はい（笑）。やっぱり血ってすごいですね。ビックリしました。ちょっとした鼻歌レベルでも……例えばコマーシャルソングが流れていて、知っている曲で口ずさんでいたら、「歌はいいんだけど、キーが違うんだよな」とか（笑）。

本仮屋：めちゃくちゃ言いますね（笑）。

夏川：夫も「そうなんだよな、キーが違ったんだよね」とか言って（笑）。私は、そのキーが違っていることが分からないんですよ。

本仮屋：それ言われて、「ちょっと嫌だな」と思うことはないのですか？

夏川：（指摘されて）恥ずかしがることは、もうないですね（笑）。最初の頃は「違ったんだ……」ってなっていたんですけど、今は「そっか！」みたいなに開き直る感じで、素直に受け入れて。

本仮屋：鼻歌も気が抜けないわけですね。

夏川：そうなんです（笑）。

名曲「涙そうそう」への思いと家族の絆、美しい声を保つ秘訣

などについて語る場面もありました。

