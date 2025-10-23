誰もいないケージに響く打球音──“努力の鬼”・仲田慶介が刻む、西武再生の…

「努力の鬼」の生き様がチームを変える。フィジカル強化を掲げる埼玉西武ライオンズの秋季練習で、ひときわバットを振り続ける男がいる。育成ドラフトから這い上がり、来季で移籍2年目を迎える仲田慶介だ。さらなる活躍を誓い、若獅子はシーズン終了後も汗を流している。（文・羽中田）

バットを振り続ける「努力の鬼」

今季の埼玉西武ライオンズは、レギュラーシーズンを5位で終えた。2023年から3年連続でクライマックスシリーズ進出を逃す形となった。

今オフは「フィジカル強化」を掲げる中で、秋季練習が10月10日から始まっている。そこで特筆すべき選手が、育成出身の仲田慶介だ。

誰よりもバットを振る男は、この秋も朝から晩までスイングを重ねている。仲田の練習量は、チームメイトに留まらず全アマチュア野球人が見習うべき姿かもしれない。

日が暮れて、誰もいない打撃ケージに響く乾いた打球音を、じっと見守る人たちがいる。それは、仲田の「生き様」とも言えるだろう。

仲田は福岡県出身。福岡大大濠高から福岡大を経て、2021年育成ドラフト14位で福岡ソフトバンクホークスから指名を受けてプロ入りを果たす。この年のドラフト全体を見ても、仲田は最後の指名選手だった。

「努力の鬼」とも評される仲田は、当時から練習量が群を抜いていた。2024年3月には支配下契約を勝ち取り、同年は一軍で24試合に出場した。

しかし、リーグ王者なだけあって、レギュラーの壁は高かった。同年オフに戦力外通告を受け、育成再契約を打診されたが、葛藤の末に他球団のオファーを待った。

そんな中、同年オフに西武と育成契約を締結。奇しくも、プロ初安打を放った時の相手・西武で新たなスタートを切ることになった。

2度目の支配下契約から”キャリアハイ”

今季は3月に支配下契約を勝ち取ると、キャリアハイの60試合に出場し、打率.230、3打点でフィニッシュ。8月には打率.294（17打数5安打）を記録するなど、確実な成長を見せた。

一方、チームはAクラス入りこそ逃したものの、前半戦では一時2位にまで這い上がるなど、粘り強さを発揮した。

仲田の練習量と、真っ直ぐな野球に対する姿勢は、チームの意識を大きく変えたと言えるだろう。今オフも、その姿勢は随所に表れている。

ベルーナドームでの全体練習終了後に、隣接されるプロスピトレーニングセンターを覗くと、左打席に立ち黙々とバットを振る仲田の姿があった。バッティングマシンに対して、一球ごとのコースを見極めながらスイングを重ねている。

仲田は、プロ野球界で決して大きくない体（身長175cm、体重74kg）だが、目一杯バットを振る姿には、胸を打つものがある。

今季、左打席での打率.250に対して、右打席は.174と数字を落とした。秋季練習は両打席での技術向上に取り組み、来季はレギュラー奪取を狙いたいところだ。

ベルーナドームには、練習設備が数多く隣接している。CAR3219フィールド、プロスピトレーニングセンター（室内練習場）やウエイトルームが2021年に改修されたばかりだ。

その全てを使いこなすように、仲田はひたすら自分を磨き続けている。ドラフト最終指名から這い上がった男が、今度はチームを押し上げる番だ。

あのスイングの音が、来春ベルーナドームに響くとき、ファンはきっと歓声で応えるだろう。仲田を筆頭に今オフは鍛錬を重ね、2026年3月27日の開幕戦に臨んでほしい。

それが、全国にいるライオンズファンの願いだ。

【了】