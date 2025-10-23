大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日から、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦う。レギュラーシーズンでは勝ち越した相手だが、フレディ・フリーマン内野手は前回対戦とは全く違うものになると警戒を強めているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

ドジャースは8月9～11日にかけ、本拠地ドジャースタジアムでブルージェイズと3連戦を戦った。1戦目は5-1、2戦目も9-1で快勝した一方、3戦目は終盤にリリーフが崩れ4-5で敗れている。

同メディアによると、フリーマンは22日に応じた取材の中で「数か月前のことは参考にならない。アメリカンリーグの投手陣、特に高圧的な投手陣と対戦するのは別物だ。その激しさが違う。ケビン・ガウスマン投手やマックス・シャーザー投手とは対戦した。シェーン・ビーバー投手とは数年ぶりだ。まだ対戦したことがない若手ルーキーもいる。もっと対戦経験があれば理想的だが、そんな余裕はない」とブルージェイズ投手陣を警戒。

その投手陣を攻略するのは「難しい」としつつも、「1イニングで3、4本のヒットを繋げるのは難しい。だからこそ四球を選び、一塁から三塁へ進み、細かいプレーを積み重ね、タイムリーな本塁打を打つんだ。ナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）では打線が細かな得点機会を作り出し、あちこちで追加点を重ねた。それが今の試合のポイントだ」と語ったという。

